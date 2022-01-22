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Хави: Фати только вернул себе уверенность и сразу выбыл. Это повторяющаяся травма

Испания
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Коуч каталонцев обеспокоен травмами юного вингера

Хави: Фати только вернул себе уверенность и сразу выбыл. Это повторяющаяся травма

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави поделился мыслями насчет очередной травмы Ансу Фати.

Вчера вингер "сине-гранатовых" провел свой первый поединок после травмы - против "Атлетика" Бильбао. До этого молодой испанец два месяца не выходил на поле.

"Мы встретились с его семьей, а в понедельник у нас будет встреча с Ансу и врачами клуба, и тогда мы примем решение. Это повторяющаяся травма. Она не поддается контролю с нашей стороны. Мы разработаем исчерпывающий и конкретный план, нацеленный на то, чтобы у Ансу таких повреждений больше не было.

Очень жаль, что так сложилось, он только вернул себе уверенность, хорошо себя чувствовал. Ему очень неприятно. Мы нуждаемся в нем, мы потеряли впечатляющего игрока, поэтому данная ситуация сказалась на всех нас, но на Ансу в особенности.

Мы должны помочь ему восстановиться психологически, помочь ему забыть о травмах. Надо сохранять оптимизм и надеяться, что больше он не будет травмироваться", – рассказал коуч "блауграны".

В текущем сезоне во всех турнирах 19-летний Ансу принял участие в 10 матчах, забил 5 мячей и оформил 1 ассист.

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В статье: Барселона Хави Ансу Фати
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Источник:
ESPN

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