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Хави: Фати только вернул себе уверенность и сразу выбыл. Это повторяющаяся травма
Коуч каталонцев обеспокоен травмами юного вингера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави поделился мыслями насчет
Вчера вингер "сине-гранатовых" провел свой первый поединок после травмы - против "Атлетика" Бильбао. До этого молодой испанец два месяца не выходил на поле.
"Мы встретились с его семьей, а в понедельник у нас будет встреча с Ансу и врачами клуба, и тогда мы примем решение. Это повторяющаяся травма. Она не поддается контролю с нашей стороны. Мы разработаем исчерпывающий и конкретный план, нацеленный на то, чтобы у Ансу таких повреждений больше не было.
Очень жаль, что так сложилось, он только вернул себе уверенность, хорошо себя чувствовал. Ему очень неприятно. Мы нуждаемся в нем, мы потеряли впечатляющего игрока, поэтому данная ситуация сказалась на всех нас, но на Ансу в особенности.
Мы должны помочь ему восстановиться психологически, помочь ему забыть о травмах. Надо сохранять оптимизм и надеяться, что больше он не будет травмироваться", – рассказал коуч "блауграны".
В текущем сезоне во всех турнирах 19-летний Ансу принял участие в 10 матчах, забил 5 мячей и оформил 1 ассист.
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