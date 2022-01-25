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Барселона получит крупнейшее спонсорское предложение в истории футбола
Разбираемся в деталях
Getty Images / Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона", несмотря на трудный с финансовой точки зрения период, продолжает получать интересные предложения от спонсоров. Через полгода у клуба заканчиваются контракты с Rakuten и Beko, однако без финансовой поддержки "Барса" не останется.
По информации испанской прессы, "Барселона" может заключить самый крупный контракт со спонсором не только в истории клуба, но и в истории футбола. Неназванная компания готова заплатить за размещение логотипа на лицевой части футболки, рукавах и тренировочной форме "сине-гранатовых" 80 миллионов евро.
На данный момент самой прибыльная сделка заключена между "Реалом" и Fly Emirates (70 миллионов "меренги" получают ежегодно).
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