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Барселона получит крупнейшее спонсорское предложение в истории футбола

Испания
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(1 голосов)

Разбираемся в деталях

Барселона получит крупнейшее спонсорское предложение в истории футбола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонская "Барселона", несмотря на трудный с финансовой точки зрения период, продолжает получать интересные предложения от спонсоров. Через полгода у клуба заканчиваются контракты с Rakuten и Beko, однако без финансовой поддержки "Барса" не останется.

По информации испанской прессы, "Барселона" может заключить самый крупный контракт со спонсором не только в истории клуба, но и в истории футбола. Неназванная компания готова заплатить за размещение логотипа на лицевой части футболки, рукавах и тренировочной форме "сине-гранатовых" 80 миллионов евро.

На данный момент самой прибыльная сделка заключена между "Реалом" и Fly Emirates (70 миллионов "меренги" получают ежегодно).

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В статье: Барселона
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Источник:
palco23.com

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Комментарии (3)
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Dalskyi (Sviaschene)
25.01.2022 в 13:25
ГазМясНикельПромбля. Місця на футболках не вистачить.
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 13:24
Что-то они знают)
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royalstas (Вінниця)
25.01.2022 в 13:12
Писали ж наче що це буде Spotify.
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