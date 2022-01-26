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Холанд – главная цель Барселоны на лето

Испания
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В планах подписание Кесси, Гайя, Зюле и других

Холанд – главная цель Барселоны на лето

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Эрлинг Холанд – главная трансферная цель "Барселоны" на лето, сообщает CCMА. Также клуб следит за 2-мя полузащитниками и 3-мя защитниками.

Полузащитник "Милана" Франк Кесси и опорник "Гладбаха" Денис Закариа также в сфере интересов "Барселоны". Клуб ищет варианты бесплатного усиления – у обоих игроков контракты истекают будущим летом.

Также сообщается о намерении клуба серьезно усилить защитную линию. "Барселона" ведет переговоры с защитниками "Челси" Сезаром Аспиликуэтой, "Баварии" Никласом Зюле и "Валенсии" Хосе Гайя.

Сезар и Никлас могут присоединится уже летом бесплатно, а за Хосе придется выложить деньги – контракт испанца истекает в 2023 году.

Сообщается, что трансферная политика с упором на бесплатные подписания может помочь клубу в трансфере Холанда, так как комиссия Райолы и отца норвежца значительно увеличивает возможную сумму трансфера.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Никлас Зюле Хосе Гайя Сезар Аспиликуета Франк Кесси Эрлинг Холанд Денис Закариа
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Источник:
ccma.cat

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