Холанд – главная цель Барселоны на лето

Эрлинг Холанд – главная трансферная цель "Барселоны" на лето, сообщает CCMА. Также клуб следит за 2-мя полузащитниками и 3-мя защитниками.

Полузащитник "Милана" Франк Кесси и опорник "Гладбаха" Денис Закариа также в сфере интересов "Барселоны". Клуб ищет варианты бесплатного усиления – у обоих игроков контракты истекают будущим летом.

Также сообщается о намерении клуба серьезно усилить защитную линию. "Барселона" ведет переговоры с защитниками "Челси" Сезаром Аспиликуэтой, "Баварии" Никласом Зюле и "Валенсии" Хосе Гайя.

Сезар и Никлас могут присоединится уже летом бесплатно, а за Хосе придется выложить деньги – контракт испанца истекает в 2023 году.

Сообщается, что трансферная политика с упором на бесплатные подписания может помочь клубу в трансфере Холанда, так как комиссия Райолы и отца норвежца значительно увеличивает возможную сумму трансфера.