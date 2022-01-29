Реал интересуется опорником Баварии

Французский опопрный полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо интересен мадридскому "Реалу". Испанский клуб хочет подписать 27-летнего футболиста бесплатно.

Как известно, в начале января Толиссо вернулся к тренировкам с "Баварией" после заболевания на коронавирус. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей за немецкую команду во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.