Испания
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Реал интересуется опорником Баварии
Француз может переехать в Испанию
Французский опопрный полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо интересен мадридскому "Реалу". Испанский клуб хочет подписать 27-летнего футболиста бесплатно.
Как известно, в начале января Толиссо вернулся к тренировкам с "Баварией" после заболевания на коронавирус. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей за немецкую команду во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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Источник:Mundo Deportivo
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