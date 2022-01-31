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Турецкий гранд уже ждет. Барселона отдаст голкипера в аренду

Испания
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Всем нужна игровая практика

Турецкий гранд уже ждет. Барселона отдаст голкипера в аренду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Барселоны Б" Иньяки Пенья станет игроком турецкого "Галатасарая". "Сине-гранатовые" отдадут 22-летнего испанского вратаря в аренду до конца текущей кампании, права выкупа у стамбульского клуба не будет.

Иньяки сдал отрицательный тест на коронавирус и уже вылетел из Испании.

По информации издания Sport.es, таким образом, второй вратарь первой команды каталонцев Нето, скорее всего, не покинет "Барселону" до закрытия зимнего трансферного окна, он останется в коллективе и будет страховать Тер Штегена.

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В статье: Барселона Галатасарай (Стамбул) Иньяки Пенья
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Источник:
sport.es

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