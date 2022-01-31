Турецкий гранд уже ждет. Барселона отдаст голкипера в аренду

Голкипер "Барселоны Б" Иньяки Пенья станет игроком турецкого "Галатасарая". "Сине-гранатовые" отдадут 22-летнего испанского вратаря в аренду до конца текущей кампании, права выкупа у стамбульского клуба не будет.

Иньяки сдал отрицательный тест на коронавирус и уже вылетел из Испании.

По информации издания Sport.es, таким образом, второй вратарь первой команды каталонцев Нето, скорее всего, не покинет "Барселону" до закрытия зимнего трансферного окна, он останется в коллективе и будет страховать Тер Штегена.