Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турецкий гранд уже ждет. Барселона отдаст голкипера в аренду
Всем нужна игровая практика
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны Б" Иньяки Пенья станет игроком турецкого "Галатасарая". "Сине-гранатовые" отдадут 22-летнего испанского вратаря в аренду до конца текущей кампании, права выкупа у стамбульского клуба не будет.
Иньяки сдал отрицательный тест на коронавирус и уже вылетел из Испании.
По информации издания Sport.es, таким образом, второй вратарь первой команды каталонцев Нето, скорее всего, не покинет "Барселону" до закрытия зимнего трансферного окна, он останется в коллективе и будет страховать Тер Штегена.
Популярное сейчас
- Киевское Динамо полетело на второй межсезонный сбор
- Игнатенко в Бордо, а Супряга в Сампдории. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Казахстан - Украина. Анонс и прогноз на четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
- Валенсия арендует выгнанного Барселоной полузащитника
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО