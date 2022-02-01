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Барселона за последние месяцы сэкономила на зарплатах 159 миллионов евро

Испания
Обновлено
(2 голосов)

У клуба был фантастически раздутый бюджет

Барселона за последние месяцы сэкономила на зарплатах 159 миллионов евро

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Вице-президент "Барселоны" Эдуард Ромеу рассказал о средствах, которые удалось сэкономить за последние полгода руководству, сообщает клубный твиттер.

"За последние месяцы, по вчерашний день включительно, мы сэкономили на зарплатах 159 миллионов евро", – сказал Ромеу.

Отметим, что клуб покинули Лионель Месси и Антуан Гризманн, с огромными зарплатами, а также большинство лидеров пошли на сокращение выплат.

Жоан Лапорта и новое руководство работает в клубе с 7 марта прошлого года.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Антуан Гризманн Барселона Эдуард Ромеу
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Комментарии (8)
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Лекарь (село Дарница)
01.02.2022 в 21:33
Барсе надо крауд-проект замутить. Сбор денег на содержание барсюковского зоопарка. Можно много интересных и уникальных акций замутить. Гладишь, на зарплату Дембеле хватит
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+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
01.02.2022 в 21:11
Тупо нікому зарплату не платять мабуть.
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
01.02.2022 в 21:34
Платят. 10-ю траншами в последующие 10 лет
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.02.2022 в 21:45
Цей стиль називається "а-ля Десна".
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
01.02.2022 в 21:08
А на скільки прогоріли... Втратили грошей із-за втрати доходів у зв'язку згуби своїх головних зірок
Ответить
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
01.02.2022 в 20:53
Суркис тихо смеется...
Ответить
0
-3
sasha_lv (Львів)
01.02.2022 в 20:45
Барселох,зкинь Барсі 125 євро....
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+4
0
Algrab (Костопiль)
01.02.2022 в 21:04
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+4
0


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