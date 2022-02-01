Барселона за последние месяцы сэкономила на зарплатах 159 миллионов евро

Вице-президент "Барселоны" Эдуард Ромеу рассказал о средствах, которые удалось сэкономить за последние полгода руководству, сообщает клубный твиттер.

???? Eduard Romeu, vice president, economic area: "In recent months, through yesterday, we have saved €159m in salaries" pic.twitter.com/hN9YdpAlP1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2022

"За последние месяцы, по вчерашний день включительно, мы сэкономили на зарплатах 159 миллионов евро", – сказал Ромеу.

Отметим, что клуб покинули Лионель Месси и Антуан Гризманн, с огромными зарплатами, а также большинство лидеров пошли на сокращение выплат.

Жоан Лапорта и новое руководство работает в клубе с 7 марта прошлого года.