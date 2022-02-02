Адама Траоре определился с игровым номером

В среду, 2 февраля, состоялась презентация нападающего Адама Траоре в "Барселоне". Он выбрал себе 11-й номер, пишет пресс-служба испанского клуба.

Напомним, что на период аренды все расстраты по зарплате каталонский клуб взял на себя. В сделку будет включено необязательное право выкупа 26-летнего футболиста за € 30 млн.

Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.