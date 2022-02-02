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Адама Траоре определился с игровым номером
Не 20
Твиттер "Барселоны"
В среду, 2 февраля, состоялась презентация нападающего Адама Траоре в "Барселоне". Он выбрал себе 11-й номер, пишет пресс-служба испанского клуба.
Напомним, что на период аренды все расстраты по зарплате каталонский клуб взял на себя. В сделку будет включено необязательное право выкупа 26-летнего футболиста за € 30 млн.
Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.
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