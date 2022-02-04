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Гризманн не поможет Атлетико в матче с Барселоной
Игрок травмирован
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не поможет своей команде в матче с "Барселоной", который состоится 6 февраля. Он ещё не успел восстановиться после травмы.
По информации Marca, 30-летний форвард пропустил сегодняшнюю тренировку "Атлетико". Напомним, что Гризманн играет в Мадриде на правах аренды, он принадлежит каталонцам. При этом у "матрасников" есть обязательство выкупа игрока.
В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 13 матчах и забил 3 гола.
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