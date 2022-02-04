Гризманн не поможет Атлетико в матче с Барселоной

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не поможет своей команде в матче с "Барселоной", который состоится 6 февраля. Он ещё не успел восстановиться после травмы.

По информации Marca, 30-летний форвард пропустил сегодняшнюю тренировку "Атлетико". Напомним, что Гризманн играет в Мадриде на правах аренды, он принадлежит каталонцам. При этом у "матрасников" есть обязательство выкупа игрока.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 13 матчах и забил 3 гола.