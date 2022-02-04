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Гуллит: С момента ухода Кумана мало что изменилось. Его увольнение было несправедливым
Голландец не видит разницы между командами Хави и Кумана
Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен
Легенда "Милана" и сборной Нидерландов Рууд Гуллит критично высказался по поводу увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера "Барселоны". "Он бросил все, чтобы оказаться в "Барсе", но приехал не в то время", – приводит его слова Marca.
– Считаете ли вы увольнение Кумана несправедливым?
– Да, думаю, это было несправедливо. Все мы знаем, как проходят выборы президента клуба в Испании. Каждый новый президент хочет привнести что-то свое.
К моменту смены президента уже было понятно, что у Кумана нет шансов. Он был близок к уходу, и он ушел. Думаю, это было несправедливо, потому что с момента ухода Кумана мало что изменилось. У "Барселоны" переходный период.
Надеюсь, болельщики оценят работу тренера, который бросил все, чтобы оказаться в "Барселоне", но приехал не в то время, – высказался Рууд.
Напомним, что Гуллит выступал вместе с Куманом в сборной Нидерландов, где игроки выступали с 80-х по 90-е.
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