Гуллит: С момента ухода Кумана мало что изменилось. Его увольнение было несправедливым

Легенда "Милана" и сборной Нидерландов Рууд Гуллит критично высказался по поводу увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера "Барселоны". "Он бросил все, чтобы оказаться в "Барсе", но приехал не в то время", – приводит его слова Marca.

– Считаете ли вы увольнение Кумана несправедливым?

– Да, думаю, это было несправедливо. Все мы знаем, как проходят выборы президента клуба в Испании. Каждый новый президент хочет привнести что-то свое.

К моменту смены президента уже было понятно, что у Кумана нет шансов. Он был близок к уходу, и он ушел. Думаю, это было несправедливо, потому что с момента ухода Кумана мало что изменилось. У "Барселоны" переходный период.

Надеюсь, болельщики оценят работу тренера, который бросил все, чтобы оказаться в "Барселоне", но приехал не в то время, – высказался Рууд.

Напомним, что Гуллит выступал вместе с Куманом в сборной Нидерландов, где игроки выступали с 80-х по 90-е.