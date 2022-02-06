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Арендованный в Динамо нападающий дебютировал в Сегунде против команды другого арендованного динамовца
Мини-украинское дерби в Испании
fcdynamo.com
В рамках 26-го раунда Сегунди хихонский "Спортинг" дома противостоял лидеру первенства "Эйбару". Арендованный хихонцами у киевского "Динамо" нападающий Эрик Рамирес дебютировал за свою новую команду, заменив на 65 минуте своего партнера Педро Диаса.
Венесуэлец успел дважды пробить (удары были заблокированы), семь раз прикоснуться к мячу и получить желтую карточку. В итоге "Эйбар" удержал добытое еще в первом тайме преимущество в один мяч и привез домой три очка.
Отметим, что весь матч на скамье запасных гостей провел другой арендованный у "Динамо" игрок Фран Соль. Он уже третий поединок не появляется в стартовом составе. А вот другой знакомый украинским болельщикам нападающий Густаво Бланко-Лещук вышел на замену во втором тайме.
Также добавим, что украинец Василий Кравец сыграл все 90 минут на левом фланге защиты "Спортинга", в то же время его соотечественник Богдан Милованов, как и Соль, не вышел на поле.
Сейчас хихонцы идут 13-ми в чемпионате. Следующий матч команда сыграет 12 февраля против соседа по турнирной таблице "Мирандеса".
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