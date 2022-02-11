Капитан Эспаньола: У Барселоны худшие времена и они тратят 50 млн. на футболиста. Как с этим конкурировать?

Капитан "Эспаньола" Серхи Дардер дал интервью ESPN перед дерби с "Барселоной". Помимо прочего, игрок рассказал о соперничестве с "каталонцами" и футбольной форме Умтити.

– Вы играли за "Лион" с Самюэлем Умтити. Сейчас он выступает за "Барселону" – вашего соперника в воскресенье.

– Соперничество между "Барселоной" и "Эспаньолом" означает, что вам нельзя часто встречаться… У него своя жизнь, а у меня своя, но мы общаемся. У него сейчас трудные времена, но он очень, очень хорош.

– Люди забывают – насколько?

– Это проблема. Люди видят игрока, у которого были сложности последние два года. Но я говорю с людьми из "Барселоны" – у меня там есть друзья, – и они видят, как он тренируется, и говорят, что он на том же уровне, на котором был раньше.

Дело в том, что если к вам приклеили этот ярлык – уже тяжело. Что делать, если у вас есть такой ярлык? Уходить, потому что вы не избавитесь от него.

– Что может сделать "Эспаньол", чтобы сократить разрыв, чтобы каталонское дерби воспринималось больше как дерби "Атлетико" и "Реала"? Что можно сделать, чтобы стать больше похожими на "Атлетико"?

– Ну, у "Атлетико" бюджет 300 млн евро – они ближе. "Барселона" в их худший момент – понимаете, худший – тратит на игрока 50 миллионов евро. Это с ними вы будете конкурировать? Ну, дай Бог, я первый готов это делать, но реальность такова, что расти очень трудно.

"Эспаньол" сильно рос, потом случился плохой сезон – и вылет, это все остановило. Нам пришлось потратить 40 миллионов евро, чтобы попытаться избежать вылета – нам не удалось. Это все портит. Это наша вина.

И приходится начинать снова, откатившись далеко назад. Сейчас мы в хорошем положении, мы растем и можем стать сильнее в будущем. Может быть, не на уровне "Барсы", потому что все направлено на них, – сказал Дардер.

"Барселона" на данный момент идет 4-ой в Примере, а "Эспаньол" 14-м. У команд по 38 очков в 22 и 27 очков в 23 матчах, соответственно.