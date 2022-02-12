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Бэйл выйдет в старте Реала. Гарет сыграет впервые с лета
Валлиец не играл за "сливочных" с августа прошлого года
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня мадридский "Реал" в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги сыграет на выезде против "Вильярреала".
Вингер "сливочных" Гарет Бэйл начнет этот поединок в стартовом составе. Это будет первое появление валлийца на поле в футболке "Реала" с 28-го августа. Тогда 32-летний форвард сыграл в победной игре против "Бетиса".
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @VillarrealCF! @UnicajaBanco | #VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/9135T1hNC3— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 12, 2022
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