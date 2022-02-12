Бэйл выйдет в старте Реала. Гарет сыграет впервые с лета

Сегодня мадридский "Реал" в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги сыграет на выезде против "Вильярреала".

Вингер "сливочных" Гарет Бэйл начнет этот поединок в стартовом составе. Это будет первое появление валлийца на поле в футболке "Реала" с 28-го августа. Тогда 32-летний форвард сыграл в победной игре против "Бетиса".