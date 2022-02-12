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Бэйл выйдет в старте Реала. Гарет сыграет впервые с лета

Испания
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Валлиец не играл за "сливочных" с августа прошлого года

Бэйл выйдет в старте Реала. Гарет сыграет впервые с лета

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня мадридский "Реал" в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги сыграет на выезде против "Вильярреала".

Вингер "сливочных" Гарет Бэйл начнет этот поединок в стартовом составе. Это будет первое появление валлийца на поле в футболке "Реала" с 28-го августа. Тогда 32-летний форвард сыграл в победной игре против "Бетиса".

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Вильярреал
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