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Барса хочет летом подписать Гинтера в качестве свободного агента

Испания
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Летом Маттиас покинут "Боруссию" бесплатно

Барса хочет летом подписать Гинтера в качестве свободного агента

Фото: imago images

Новина українською

Каталонская "Барселона" следующим летом хочет усилить линию защиты. В поле зрения "сине-гранатовых" попал центрбек менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер.

Боссов "блауграны" привлекает возможность подписать немецкого защитника летом в качестве свободного агента, так как раньше появилась информация, что Маттиас покинет "Боруссию" бесплатно по окончанию сезона.

В текущем сезоне чемпионата Германии 28-летний Гинтер принял участие в 19 поединках.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Барселона Маттиас Гинтер
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Источник:
Mundo Deportivo

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