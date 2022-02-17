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Барса хочет летом подписать Гинтера в качестве свободного агента
Летом Маттиас покинут "Боруссию" бесплатно
Фото: imago images
Каталонская "Барселона" следующим летом хочет усилить линию защиты. В поле зрения "сине-гранатовых" попал центрбек менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер.
Боссов "блауграны" привлекает возможность подписать немецкого защитника летом в качестве свободного агента, так как раньше появилась информация, что Маттиас покинет "Боруссию" бесплатно по окончанию сезона.
В текущем сезоне чемпионата Германии 28-летний Гинтер принял участие в 19 поединках.
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Источник:Mundo Deportivo
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