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Обамеянг о Дембеле: Сказал ему остаться. Он потрясающий игрок

Испания
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Футболисты знакомы со времен "Боруссии"

Обамеянг о Дембеле: Сказал ему остаться. Он потрясающий игрок

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг, недавно покинувший "Арсенал", высказался об товарище по команде Усмане Дембеле. "У нас был прекрасный сезон в "Боруссии", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Он написал мне, желая узнать, действительно ли я перехожу сюда, а я не хотел его беспокоить, учитывая его ситуацию, но мы немного общались.

У нас был прекрасный сезон в "Боруссии", он потрясающий футболист. Усман – один из лучших по работе с мячом, и он прекрасно играет в нападении.

Честно говоря, я рад, что он здесь. Когда я приехал, то сказал ему: "Дружище, ты должен остаться". Я не знаю, случится ли это, но могу лишь отметить, что в жизни возможно все", – сказал нападающий "Барселоны".

Обамеянг уже успел провести 4 матча за "Барселону" после перехода и забить 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего габонца в 15 миллионов евро.

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал
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Источник:
mundodeportivo.com

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