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Серхио Агуэро: Я хочу играть в футбол, но мне страшно

Испания
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Откровения аргентинца

Серхио Агуэро: Я хочу играть в футбол, но мне страшно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий национальной сборной Аргентины, "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро вновь рассказал о завершении своей карьеры из-за проблем с сердцем.

"Если у меня учащается сердцебиение, то врачи об этом знают. У меня вставлен чип в грудь. На днях я бегал по беговой дорожке, играл в футбол и теннис для себя, после чего я начинал задыхаться".

"Иногда я задаюсь вопросом, смогу ли когда-нибудь снова играть. Я хочу, но мне страшно".

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В статье: Серхио Агуэро
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Источник:
dailypost.ng

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