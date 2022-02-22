Серхио Агуэро: Я хочу играть в футбол, но мне страшно

Бывший нападающий национальной сборной Аргентины, "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро вновь рассказал о завершении своей карьеры из-за проблем с сердцем.

"Если у меня учащается сердцебиение, то врачи об этом знают. У меня вставлен чип в грудь. На днях я бегал по беговой дорожке, играл в футбол и теннис для себя, после чего я начинал задыхаться".