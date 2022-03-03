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Кубок Испании. Валенсия прошла Атлетик и сыграет в финале
Решающие стадии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В полуфинале Кубка Испании "Валенсия" одолела "Атлетик" 1:0 благодаря точному удару Гонсало Гедеша на 43-й минуте. Благодаря этой победе "Валенсия" проходит в финал, ведь в первом поединке 1/2-й соперники расписали ничью 1:1.
Соревноваться за трофей "летучие мыши" будут с победителем пары "Райо Вальекано" – "Бетис" (03.03.2022) (первый матч – 1:2). Отметим, что "Валенсия" восемь раз в своей истории выигрывала Копа дель Рей. В последний раз – в 2019-м году, обыграв "Барселону".
Кубок Испании. Полуфинал. Второй матч
"Валенсия" – "Атлетик" 1:0
Гол: Гедеш 43
Первый матч – 1:1
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