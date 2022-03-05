Примера. Алавес - Севилья 0:0. Порадовали Мадрид

"Севилья", идущая на втором месте в Ла Лиге, оступилась 4-й раз в последних 6 турах чемпионата. Кажется, "Реал" может спокоен относительно золота.

"Нервион" сегодня не выглядел фаворитом встречи - да, были отдельные шансы у Окампоса и Гуделя, когда работал Пачеко; также был отмененный гол на старте из-за офсайда у катастрофичного в этом сезоне Эн-Несири. Но больше ничего.

Контригра "Алавеса" смотрелась и веселее, и острее. Эскаланте просто обязан был открывать счет перед перерывом, но пробил выше. Во втором тайме свои моменты поочередно упустили Эдгар Мендес (вратарь), Пере Понс (мимо) и Хоселу (вратарь).

Как резюме - довольно интересный для просмотра, сбалансированный матч с обоюдными шансами на успех, вот только "Севилья" идет в таблице второй с 55 очками, а "Алавес" - 18-м с 22 баллами. Кажется, команда Хулена Лопетеги нынче на дне формы.

27-й тур Примеры. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Севилья" - 0:0

"Алавес": Пачеко - Теналья, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Эдгар Мендес (Хасон, 78), Эскаланте, Мойя, Риоха (Вальехо, 89) - Понс (Ману Гарсия, 72) - Хоселу

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Гудель, Акунья (Аугустинссон, 83) - Жордан (Оливер, 58), Дилейни, Ракитич - Корона (Мунир, 83), Эн-Несири (Рафа Мир, 58), Окампос (Луисми, 79)

Предупреждения: Лежен, 34, Дуарте, 49, Понс, 62 - Жордан, 12