Примера. Бетис - Атлетико 1:3. Матрасники стильно возвращаются в ТОП-4

"Бетис" и "Атлетико" устроили сегодня целый спектакль, в котором было много всего - и голы, и спасения, и ошибки, и вообще все. За это мы любим футбол.

"Матрасники" забили в первой же атаке - защита "Бетиса" развалилась при простейшем простреле Корреа на Феликса.

"Бетис" собрался и погнал вперед, но Хоакину уже 40 лет, и полноценно заменить дисквалифицированного Каналеса ему не удавалось, хотя ветеран и очень старался; однажды даже чуть не закрутил мяч в ворота с углового.

5 - Joao Félix has scored 2+ goals in a single game for @atletienglish for the fifth time (4 in @LaLigaEN & 1 in #UCL ). The last time he did so was in November 2020 against Cádiz in the top flight. Hyped. pic.twitter.com/x1AEyjZats