Примера. Райо Вальекано - Севилья 1:1. С чемпионом все окончательно ясно

"Райо Вальекано", чтобы вы понимали, последний раз побеждал в Ла Лиге 19 декабря прошлого года.

То есть, "Севилья" потеряла очки не просто с середняком Примеры, но с одной из самых слабых команд чемпионата на текущем отрезке. Про погоню за "Реалом" речь больше не идет - скорее, "Нервиону" светит борьба за ТОП-4 с "Бетисом. "Атлетико" и "Барса" на таком ходу, что съедят "Севилью" быстро.

Касательно сегодняшнего матча, то он был равным с небольшим преимуществом "Райо". Прежде всего, оно выражалось в количестве ударов и подходов.

В первом тайме у "Райо" в перекладину попал Гвардиола, а за "Севилью" ответил голом Рафа Мир, но ВАР углядел у него игру рукой - кажется, там все по делу.

1 - Rayo Vallecano's Bebé has scored his first goal in LaLiga since January 2019 v Celta de Vigo - he scored his first goal in the competition against Sevilla FC too (in September 2015). Motivated. pic.twitter.com/2173AyvDF4

После перерыва, наконец, пошли голы. Бебе открыл счет с острого угла после грубой ошибки Буну; севильцы ответили на это мячом Дилейни после единственного внятного кросса от Короны.

Под конец игры "Севилья" претендовала на пенальти - опять Рафа Мир был в центре событий, но и здесь ВАР встал на сторону хозяев. Арбитра в поле форвард обманул, а вот десятки камер - нет.

В таблице после ничьи "Нервион" остался вторым с 56 очками; "Атлетико" отстает лишь на 5 баллов, "Реал" же имеет 7 баллов гандикапа и матч в запасе. Касательно "Райо", он 13-й с 32 очками.

6 - Sevilla FC have kept a clean sheet in the first half in their last six LaLiga games, four of them nil-nil - they avoided the defeat in those five before today (W2 D3). Solid. pic.twitter.com/QYIIKSsDdf