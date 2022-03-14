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Примера. Мальорка - Реал Мадрид 0:3. Есть 10 очков отрыва!

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" галопом мчатся к чемпионству

Примера. Мальорка - Реал Мадрид 0:3. Есть 10 очков отрыва!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вот поэтому "Реал" - лидер Примеры. Он умеет побеждать в матчах, где ему далеко не все удается, а соперник изо всех сил цепляется за каждый клочок поля.

"Мальорку", в сущности, надо хвалить за сегодняшний матч - особенно в первом тайме островитяне доставили Мадриду немало проблем. Кроме выхода Бензема под углом у "Сливочных" и момента не было; "Киноварь" играла высоко, навязывала борьбу, даже имела голевой шанс - Маффео с убойной позиции пробил в штангу в ходе массированной атаки.

Забей тогда Пабло - возможно, "Мальорка" вытащила бы игру, но этого не случилось, а "Реал" ошибок не прощает вообще.

После перерыва он воспользовался первым же ляпом хозяев - Баба зазевался на своей половине, его накрыл прессингом Вальверде, а Винисиус легко реализовал выход один на один.

Де-факто этот гол все и решил - отыгрываться с "Реалом" "Мальорке" просто не по силам. Мадрид же, почувствовав преимущество, на классе добил раненого соперника.

Бензема сперва забил с пенальти, который заработал Вини, а затем продемонстрировал свое умение играть головой - ассистировал Марсело.

Идеальный перфоманс Карима испортила только травма в конце - интересно, что с ним? Завтра, вероятно, узнаем подробности.

В таблице же у "Реала" все прекрасно. После 28 туров отрыв от "Севильи" вырос до 10 очков - она уже конкурент разве что условно. "Мальорка", в свою очередь, 16-я с 26 баллами и лишь 2 очками преимущества над зоной вылета.

28-й тур Примеры. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Винисиус, 55, Бензема, 77 (с пенальти), 82

"Мальорка": Рико - Маффео, Вальент, Раильо, Оливан - Дани Родригес (Ндиай, 79), Баба (Гренье, 86), Антонио Санчес (Севилья, 68), Кубо (Ли Кан Ин, 78) - Мурики, Анхель (Абдон, 68)

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 70), Начо, Алаба, Менди (Марсело, 80) - Вальверде (Модрич, 60), Каземиро (Камавинга, 61), Кроос - Родриго (Асенсио, 71), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Анхель, 30, Раильо, 69, Маффео, 76 - Вальверде, 17, Винисиус, 30, Васкес, 52

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка
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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
14.03.2022 в 23:59
Традиционная возня Мадрида в матчах против автобусов ничего хорошего не сулила, но благо в перерыве деньги Переса дошли, и во втором тайме смогли дожать Только переломали пол команды, а до Класико меньше недели. В принципе, победа в матче с Барселоной, при скатившейся Севилье, уже может практически гарантировать чемпионство. Поглядим.
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