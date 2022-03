Примера. Мальорка - Реал Мадрид 0:3. Есть 10 очков отрыва!

Вот поэтому "Реал" - лидер Примеры. Он умеет побеждать в матчах, где ему далеко не все удается, а соперник изо всех сил цепляется за каждый клочок поля.

"Мальорку", в сущности, надо хвалить за сегодняшний матч - особенно в первом тайме островитяне доставили Мадриду немало проблем. Кроме выхода Бензема под углом у "Сливочных" и момента не было; "Киноварь" играла высоко, навязывала борьбу, даже имела голевой шанс - Маффео с убойной позиции пробил в штангу в ходе массированной атаки.

Забей тогда Пабло - возможно, "Мальорка" вытащила бы игру, но этого не случилось, а "Реал" ошибок не прощает вообще.

32 - Karim @Benzema has scored 32 goals this season in all competitions, equalling his best goalscoring record in a single campaign with @realmadriden , achieved in 2011/12 under José Mourinho (32). Feline. pic.twitter.com/83Z7vHul9J

После перерыва он воспользовался первым же ляпом хозяев - Баба зазевался на своей половине, его накрыл прессингом Вальверде, а Винисиус легко реализовал выход один на один.

Де-факто этот гол все и решил - отыгрываться с "Реалом" "Мальорке" просто не по силам. Мадрид же, почувствовав преимущество, на классе добил раненого соперника.

Бензема сперва забил с пенальти, который заработал Вини, а затем продемонстрировал свое умение играть головой - ассистировал Марсело.

8 - Karim Benzema ???????? and Vinícius Júnior ???????? have now combined for eight goals in LaLiga this season, more than any other duo in the top five European leagues in 2021/22 (7, Florian Wirtz ???????? and Patrick Schick ???????? for Bayer Leverkusen in Bundesliga). Society. pic.twitter.com/5kjEUubvoo