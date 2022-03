Тактический провал Анчелотти и Обамеянг как подарок небес: пять выводов Эль Класико

У Карло Анчелотти было несколько вариантов замены травмированного Бензема и, конечно, все они были неидеальны. И Лука Йович, и Мариано Диас, и Гарет Бэйл прямо сейчас - не игроки уровня Эль Класико.

И что придумал итальянец? Он решил сыграть вообще без форвардов! Схема до перерыва напоминала то 4-6-0, то 4-2-4. На острие чаще всего оказывался Лука Модрич, но по факту туда врывались и Винисиус, и Родриго, и даже Вальверде. На бумаге это должно было создать неразбериху для "Барсы", но на практике от непривычных маневров страдал только сам "Реал".

45,4% - Since 2018/19 season, Real Madrid haven’t reached a half of the victories without Karim #Benzema ???????? on the pitch in #LaLiga (45,4%, GP11 W5 D3 L3) compare to their 65,9% with him (GP132 W87 D26 L19). Dependence#Clasico #RealMadridvsBarcelona pic.twitter.com/kPlvSy4tLj