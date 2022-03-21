Тактический провал Анчелотти и Обамеянг как подарок небес: пять выводов Эль Класико

Анчелотти не справился с отсутствием Бензема. Его решения убили "Реал"

У Карло Анчелотти было несколько вариантов замены травмированного Бензема и, конечно, все они были неидеальны. И Лука Йович, и Мариано Диас, и Гарет Бэйл прямо сейчас - не игроки уровня Эль Класико.

И что придумал итальянец? Он решил сыграть вообще без форвардов! Схема до перерыва напоминала то 4-6-0, то 4-2-4. На острие чаще всего оказывался Лука Модрич, но по факту туда врывались и Винисиус, и Родриго, и даже Вальверде. На бумаге это должно было создать неразбериху для "Барсы", но на практике от непривычных маневров страдал только сам "Реал".

45,4% - Since 2018/19 season, Real Madrid haven’t reached a half of the victories without Karim #Benzema ???????? on the pitch in #LaLiga (45,4%, GP11 W5 D3 L3) compare to their 65,9% with him (GP132 W87 D26 L19). Dependence#Clasico #RealMadridvsBarcelona pic.twitter.com/kPlvSy4tLj — OptaJose (@OptaJose) March 21, 2022

Но и это полбеды. Ягодки пошли с начала второго тайма, когда Анчелотти попытался в экстренном порядке за счет замен вернуть команде ее привычное лицо. Тибо Куртуа не скрывал разочарования уже в микст-зоне:

"В перерыве тренер пытался что-то изменить, но мы этого не поняли, Ферран оказался один против меня через 40 секунд после начала второго тайма".

Когда один из лидеров говорит такое прессе - дела тренера неважны. Думается, до конца сезона Анчелотти обойдется без экспериментов - по крайней мере, настолько радикальных.

С таким Обамеянгом и Холанд не нужен

У Пьера-Эмерика Обамеянга 9 голов в 8 последних матчах за "Барселону". Для сравнения, в первой половине сезона он забил за "Арсенал" 4 гола в 14 матчах АПЛ.

Легенда "Канониров" Пол Мерсон сразу после Класико наехал на Микеля Артету - мол, решение отпустить такого игрока "глубоко абсурдно", и вообще засомневался в квалификации испанца. Надо сказать, не он один. Преображение Обамеянга в "Барселоне" застало врасплох многих.

Габонский форвард - первый игрок в ХХІ веке, оформивший дубль в дебютном Эль Класико. Он же вчера нанес больше ударов в створ ворот, чем весь "Реал" вместе взятый (5 против 4). На пресс-конференции Хави недавно назвал Пьера-Эмерика "подарком небес", и его можно понять.

Aubameyang vs Real Madrid



2 Goals

1 Assist

???? 2 Chances Created

2 Big Chances Created



What a signing he’s been for Barca!#ElClasico #Barcelona #FCBarcelona pic.twitter.com/E6IJAaUp4P — Kevin (@BarcelonaKev) March 20, 2022

В первой части сезона "Барса" мучилась без сильного центрфорварда. Самым работающим из вариантов был Люк де Йонг, который хотя бы головой забивать умеет. У Депая не получалось вообще ничего; Брейтуэйт - ну, это уровень середняка Ла Лиги в лучшем случае. Все это подталкивало Жоана Лапорту к крупной трате - прежде всего, обсуждали переход Эрлинга Холанда, который летом сможет уйти из "Боруссии" за 80 млн. "Барса" выбирается из финансового кризиса и уже продала коммерческое название стадиона за 300 млн - деньги у нее будут.

Вопрос в другом - нужно ли тратиться на супербомбардира, если ты уже имеешь супербомбардира под рукой? Да, Обамеянгу уже 32, но Бензема вообще 34 - и что? Медицина и диеты творят чудеса.

"Барселона" должна еще раз хорошенько подумать насчет Дембеле

Усман вчера снова сделал два ассиста - ранее в XXI веке такое удавалось на "Бернабеу" из каталонцев только… Хави в 2009 году. Идет стопами тренера.

Всего у Дембеле уже 7 голевых передач в 2022 году только в Ла Лиге - это лучший результат во всех ТОП-чемпионатах Европы на этом отрезке. И да, контракт Усмана с "Барсой" истекает в конце сезона, а новый все еще не подписан.

Агенты Дембеле требуют для него море денег, каталонцы еще зимой послали их подальше, но сейчас, когда француз в огне, ситуация уже не выглядит такой однозначной. Усман дает "Барсе" больше, чем Адама Траоре. "Культурист" привык получать мяч в ноги, это замедляет атаки. Дембеле же их ускоряет, давая "Кулес" нужную динамику впереди. Ну, и бонусом - идеальное еще с Дортмунда взаимопонимание с Обамеянгом.

Ousmane Dembele’s game by numbers vs Real Madrid:



100% tackles won

81% pass accuracy

64 touches

5 ball recoveries

5 ground duels won

3 chances created

3 shots

2 crosses completed

2 successful take-ons

2 assists#MUFC need a right-winger... pic.twitter.com/dVGujM3uqr — Statman Dave (@StatmanDave) March 20, 2022

В Испании уже пишут, что и Дембеле, и "Барса" готовы садиться и говорить снова, но, конечно, это не будет легко. Усман в блестящей форме, но у него такая история травм, что… Короче, "Кулес" даже сейчас не примут все условия.

Родриго, Кроос и Начо - балласт. "Реалу" надо работать над глубиной состава

И если Родриго и Начо - хотя бы игроки ротации, то вот по Тони Кроосу ситуация серьезнее. Вчера он более-менее успешно сопротивлялся в центре поля минут 15. Дальше пошел разрыв. За все время на поле немец сделал один отбор и один вынос; по воротам не бил, пасовал очень точно (97%), но при этом ни разу не отдал под удар. То есть, все поперек-назад.

Что сделал Усман Дембеле с Начо - вы точно видели, тут без комментариев. И это еще ничего - если бы вышел потяжелевший и располневший Марсело было бы еще хуже. Фактически, любая травма Ферлана Менди оставляет "Реал" без левого бека вообще.

Ну, и по Родриго тоже все предельно понятно. У парня ноль голов в 24 турах Примеры при том, что его команда - самая результативная в лиге. Это надо сильно постараться, чтобы иметь такую статистику. Вчера против "Барсы" бразилец снова ничего не показал - и это даже не стало сюрпризом.

Хави идет стопами Эрреры, Гвардиолы и других легенд "Барсы"

Когда после игры у Хави спросили, вернулась ли "настоящая "Барселона" он ответил, мол, "возможно".

Скромно, надо признать, ведь то, что вчера показала "Барса" на "Бернабеу" - это и есть тот каталонский футбол, который весь мир любил сперва при Йохане Кройфе, затем при Франке Райкарде, а потом при Гвардиоле, Луисе Энрике и почти до конца эры Лео Месси.

Эстетично, быстро, остро, все вперед - ну, вы поняли. После прихода Обамеянга "Барсу" просто не остановить, но Хави начал реанимировать команду еще раньше. За время его работы "Кулес" набрали лишь на 2 очка меньше, чем "Реал" - а вы помните, в каком состоянии Эрнандес принял команду.

Teams Barcelona have scored four goals against since Xavi’s arrival:



Atletico Madrid

Valencia

Napoli

Athletic Club

Osasuna

Real Madrid pic.twitter.com/mPlnrrjGAb — SuperSport (@SuperSportTV) March 20, 2022

Бенефис в Мадриде - полностью его заслуга. До Хави немногие тренеры "Барсы" так издевались над главным конкурентом. Вспомнить можно Фердинанда Даучика в 1951 году (7:2), Эленио Эрреру в 1959-м (4:0), Йохана Кройфа в 1994-м (5:0), Пепа Гвардиолу в 2010-м (5:0). Самый свежий погром - 5:1 в 2018 году при Эрнесто Вальверде.