Бразильский вингер Реала близок к получению испанского гражданства

Винисиус Жуниор в этом сезона продолжает радовать болельщиков и руководство мадридского "Реала".

Футболист демонстрирует резкий прогресс в уровне своей игры, а теперь еще и близок к получению испанского гражданства.

Спортсмен уже прожил два года в Испании и еще летом подал документы на получение второго паспорта.

Однако, только сейчас дело вышло на финишную прямую - игрок сдал экзамены по знанию Конституции, общества и культуры.

Теперь, как сообщает Marca, окончательное решение - вопрос нескольких дней.

Это важный момент для клуба, поскольку теперь в команде освободится одно место для легионера не из стран ЕС.

Также на этапе прохождения тестов находятся Родриго Гоэс и Эдер Милитао.

Это значит, что сейчас в команде всего два игрока занимают слоты "не из ЕС": Такефуса Кубо и Рейньер.

Потому уже летом от "сливочных" можно ждать новых трансферов без ограничений по национальности.