Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бразильский вингер Реала близок к получению испанского гражданства
Для клуба это очень важно.
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Винисиус Жуниор в этом сезона продолжает радовать болельщиков и руководство мадридского "Реала".
Футболист демонстрирует резкий прогресс в уровне своей игры, а теперь еще и близок к получению испанского гражданства.
Спортсмен уже прожил два года в Испании и еще летом подал документы на получение второго паспорта.
Однако, только сейчас дело вышло на финишную прямую - игрок сдал экзамены по знанию Конституции, общества и культуры.
Теперь, как сообщает Marca, окончательное решение - вопрос нескольких дней.
Это важный момент для клуба, поскольку теперь в команде освободится одно место для легионера не из стран ЕС.
Также на этапе прохождения тестов находятся Родриго Гоэс и Эдер Милитао.
Это значит, что сейчас в команде всего два игрока занимают слоты "не из ЕС": Такефуса Кубо и Рейньер.
Потому уже летом от "сливочных" можно ждать новых трансферов без ограничений по национальности.
Популярное сейчас
- "Удар" по Белгороду: пожар гасят вертолеты, очереди за горючим, в Курске - повышенная готовность
- Сегодня состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2022 в Катаре
- Россияне покидают Киевскую область на угнанных гражданских авто - Генштаб
- Матч женских команд Барселоны и Реала поставил рекорд посещаемости – 91 553
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО