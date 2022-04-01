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Бразильский вингер Реала близок к получению испанского гражданства

Испания
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Для клуба это очень важно.

Бразильский вингер Реала близок к получению испанского гражданства

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Винисиус Жуниор в этом сезона продолжает радовать болельщиков и руководство мадридского "Реала".

Футболист демонстрирует резкий прогресс в уровне своей игры, а теперь еще и близок к получению испанского гражданства.

Спортсмен уже прожил два года в Испании и еще летом подал документы на получение второго паспорта.

Однако, только сейчас дело вышло на финишную прямую - игрок сдал экзамены по знанию Конституции, общества и культуры.

Теперь, как сообщает Marca, окончательное решение - вопрос нескольких дней.

Это важный момент для клуба, поскольку теперь в команде освободится одно место для легионера не из стран ЕС.

Также на этапе прохождения тестов находятся Родриго Гоэс и Эдер Милитао.

Это значит, что сейчас в команде всего два игрока занимают слоты "не из ЕС": Такефуса Кубо и Рейньер.

Потому уже летом от "сливочных" можно ждать новых трансферов без ограничений по национальности.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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