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Примера. Сельта - Реал 1:2. Три пенальти и свист трибун для Мадрида

Испания
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(1 голосов)

Победа, которую хочется забыть

Примера. Сельта - Реал 1:2. Три пенальти и свист трибун для Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" сегодня показал только одно - 0:4 от "Барселоны" случайностью не были. Команда в плохом состоянии, почти не доводит дело до ударов, ошибается в обороне.

Сегодня победить получилось сугубо благодаря некоторой безалаберности "Сельты" в защите, а еще судейству Гонсалеса Фуэртеса - пожалуй, самого неоднозначного арбитра Примеры прямо сейчас. Кто его вообще назначил на такой матч?

Зато нейтральному зрителю было весело. Началось с пенальти на Милитао - самого очевидного из всех в этом матче. Нолито глупо сфолил, и Бензема с точки его наказал.

Развить успех "Реалу" не дали, да он и не пытался. Остаток тайма лидер отбивался, а Куртуа прыгал из угла в угол. Аспас сперва красиво попал со штрафного, но Тибо вытащил; затем Яго таки забил, сыграв на добивании, но, как оказалось, с минимального офсайда.

Даже перерыв не настроил Мадрид на рабочий лад - он по-прежнему играл плохо, и ответный гол Нолито с прострела Галана выглядел логично.

Дальше еще Аспас мог забить со штрафного, Айду опасно подправлял - короче, "Сельта" не сбавляла оборотов. Вероятно, это ее и подвело, хотя и Гонсалес Фуэртес "молодец". В середине второго тайма он назначил еще два (!) пенальти для "Реала"! Пусть Бензема не забил со второй попытки, но третья была удачной, и она все и решила.

Чего было больше в падениях Родриго и Менди - нарушений или желания упасть - решайте сами. На наш субъективный взгляд оба момента 50 на 50. Разочарование "Кельтов" и свист трибун "Балаидоса" более чем понятны.

Ну, а "Реал" отскочил, чему наверняка очень рад. В таблице у него 69 очков, гандикап над конкурентами сохранен, это главное. У "Сельты", в свою очередь, 11-е место, 36 очков и никаких турнирных задач впереди - можно играть в свое удовольствие.

30-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Нолито, 57 - Бензема, 19, 70 (оба с пенальти)

"Сельта": Дитуро - Васкес, Айду, Мурильо, Галан - Бельтран (Тапиа, 72) - Браис Мендес (Пинеда, 81), Денис Суарес, Нолито (Мина, 72) - Аспас, Тиаго Гальярдо (Серви, 60)

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 61), Милитао (Начо, 85), Алаба, Менди - Модрич (Вальверде, 74), Каземиро, Кроос (Себальос, 85) - Асенсио (Родриго, 61), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Галан, 36, Тиаго Гальярдо, 40

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В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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Комментарии (9)
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Дoбрый (землянин)
02.04.2022 в 22:20
Дело Переса по прежнему живёт и процветает! Позор Реалу!
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
02.04.2022 в 22:11
Якщо Барса підтягнеться у наступному сезоні, то Реал програє наступний чемпіонат. Дуже слабо виглядає команда.
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+2
0
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hrdhrd (Украина)
02.04.2022 в 22:16
Ну чтобы Реал выиграл 2 чемпионата подряд, это непозволительная роскошь
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
02.04.2022 в 21:59
ШО ОПЯТЬ ТРИ? Tres?!? РЕАЛьно, а скільки з тих трьох будь-який вболівальник погодився на призначення у ворота їх улюбленців? Сумніваюсь, що хоч один... Так всі "лівими" назвати дурість, але
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+1
-1
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Дoбрый (землянин)
02.04.2022 в 22:14
Пан Виталий, вы в первом пенале видели нарушение? За другие не скажу, ибо сразу же после первого выключил трансляцию, так как для меня всё уже стало ясно. Позволить проиграть "ЛИДЕРУ" после грандиознейшего и эпичнейшего ОБСЁРА Барсе Перес естественно не мог. ПОЗОР реалу.
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-1
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hrdhrd (Украина)
02.04.2022 в 22:17
А что лидеру в кавычках? Или у вас уже чемпионство по итогам Класико дают?
0
-1
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Spokoyno (Київ)
02.04.2022 в 22:36
Пане Олеже, та я взагалі матч не дивився... Тільки но знайшов гарний огляд... Там всі пенальті за ФОРМАЛЬНИМИ ознаками! До м'яча не дістав, а контакт з суперником був! Єдиний, що дійсно "тягнув" на пенальті, де крім дайвінгу дійсно щось було... це ДРУГИЙ - нереалізований! Ну виставляв захисник ногу Перший та третій ПЕС... його знає чому призначили Футбол КОНТАКТНИЙ вид спорту, а там за контакти і призначали! Ну і ГОЛОВНЕ ЧОМУ? Невже вирішили, що хтось РЕАЛьно здувся? А мій прогноз, що боротьба буде лише за срібло, то якась нісенітниця А ми думали, що VAR прибере таки вибрики... НІТ!
0
0
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Дoбрый (землянин)
02.04.2022 в 21:55
А разве в первом пенале было нарушение? Короче бабки Переса таки дошли до Фуэртеса. Позорный Реал...
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
02.04.2022 в 21:36
Как всегда, после перерыва на сборные играли как *овно. Трио Модрич-Каземиро-Кроос в этом сочетании уже себя изжило, Зидан это еще в 2019 понял, но Анчелотти упорно продолжает доверять. Ну что ж, с такой игрой и 9 очков над 2 местом может быть мало для чемпионства. На наше счастье, деньги Переса дошли, только видимо игрокам Сельты, старались в своей штрафной как могли
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