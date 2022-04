Примера. Сельта - Реал 1:2. Три пенальти и свист трибун для Мадрида

"Реал" сегодня показал только одно - 0:4 от "Барселоны" случайностью не были. Команда в плохом состоянии, почти не доводит дело до ударов, ошибается в обороне.

Сегодня победить получилось сугубо благодаря некоторой безалаберности "Сельты" в защите, а еще судейству Гонсалеса Фуэртеса - пожалуй, самого неоднозначного арбитра Примеры прямо сейчас. Кто его вообще назначил на такой матч?

94,4% - @Benzema has scored 17 of his 18 penalties taken since 2017/18 season (94,4%), the highest tally for a player in the Top 5 European Leagues in this process (at least 12 penalties scored). Foolproof#CeltaRealMadrid #RM #karimbenzema pic.twitter.com/Imha8PDesN — OptaJose (@OptaJose) April 2, 2022

Зато нейтральному зрителю было весело. Началось с пенальти на Милитао - самого очевидного из всех в этом матче. Нолито глупо сфолил, и Бензема с точки его наказал.

Развить успех "Реалу" не дали, да он и не пытался. Остаток тайма лидер отбивался, а Куртуа прыгал из угла в угол. Аспас сперва красиво попал со штрафного, но Тибо вытащил; затем Яго таки забил, сыграв на добивании, но, как оказалось, с минимального офсайда.

3 - One @RCCeltaEN player has scored vs Real Madrid & Barcelona both in a single season last three #LaLiga campaigns:



???????? Fedor Smolov 2019/20

???????? Santi Mina 2020/21

???????? Nolito 2021/22



Refined#CeltaRealMadrid #Celta pic.twitter.com/Uc2ZUIDRZI — OptaJose (@OptaJose) April 2, 2022

Даже перерыв не настроил Мадрид на рабочий лад - он по-прежнему играл плохо, и ответный гол Нолито с прострела Галана выглядел логично.

Дальше еще Аспас мог забить со штрафного, Айду опасно подправлял - короче, "Сельта" не сбавляла оборотов. Вероятно, это ее и подвело, хотя и Гонсалес Фуэртес "молодец". В середине второго тайма он назначил еще два (!) пенальти для "Реала"! Пусть Бензема не забил со второй попытки, но третья была удачной, и она все и решила.

3 - @realmadriden have taken three penalties in a single #LaLiga for the first time since at least 2003/04 season; the last time a side did it was Valencia vs Real Madrid in November 2020 (three goals scored by Carlos Soler). Punishment#CeltaRealMadrid #RM pic.twitter.com/Z8Uk4iFZFQ — OptaJose (@OptaJose) April 2, 2022

Чего было больше в падениях Родриго и Менди - нарушений или желания упасть - решайте сами. На наш субъективный взгляд оба момента 50 на 50. Разочарование "Кельтов" и свист трибун "Балаидоса" более чем понятны.

Ну, а "Реал" отскочил, чему наверняка очень рад. В таблице у него 69 очков, гандикап над конкурентами сохранен, это главное. У "Сельты", в свою очередь, 11-е место, 36 очков и никаких турнирных задач впереди - можно играть в свое удовольствие.

30-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Нолито, 57 - Бензема, 19, 70 (оба с пенальти)

"Сельта": Дитуро - Васкес, Айду, Мурильо, Галан - Бельтран (Тапиа, 72) - Браис Мендес (Пинеда, 81), Денис Суарес, Нолито (Мина, 72) - Аспас, Тиаго Гальярдо (Серви, 60)

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 61), Милитао (Начо, 85), Алаба, Менди - Модрич (Вальверде, 74), Каземиро, Кроос (Себальос, 85) - Асенсио (Родриго, 61), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Галан, 36, Тиаго Гальярдо, 40