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Барселона заработала 3 млн. евро на билетах на матч с Айнтрахтом
"Три миллиона евро из-за которых мы чувствуем себя очень плохо"
Фото: twitter.com/Eintracht
Вице-президент "Барселоны" Елена Форт раскрыла сколько клуб заработал на билетах на матч Лиге Европы с "Айнтрахтом". "Мы не знаем как болельщики соперника получили билеты", – приводит ее слова Diario Sport.
Сообщается, что от 20 до 30 тысяч болельщиков "Айнтрахта" посетили матч против "Барселоны" на Камп-Ноу. Из-за этого часть фанатов "Барсы" уходила с трибун в знак протеста.
"Мы заработали около трех миллионов евро (на продаже всех билетов на матч). Три миллиона, из-за которых мы чувствуем себя очень плохо.
Главная ответственность за то, что произошло вчера, лежит на клубе. Нам нужно все обдумать. Нужно открыть глаза и многое переосмыслить.
Клуб принял все меры, которые счел целесообразными, чтобы помешать фанатам соперника покупать билеты, но их было недостаточно. На данный момент мы не знаем, как болельщики "Айнтрахта" получили билеты. Мы скоро узнаем и сможем это объяснить", – сказала вице-президент "Барселоны" Елена Форт.
Напомним, что "Барселона" проиграла в матче (2:3). Клуб выбыл из Лиги Европы на стадии четвертьфинала.
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