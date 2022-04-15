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Примера. Реал Сосьедад - Бетис 0:0. Проиграли все
И севильцы, и баски потеряли шанс ворваться в ТОП-4
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Встреча двух главных сенсаций сезона в Испании не порадовала ни одну из сторон. Шанс выйти на чистое четвертое место ими упущен.
"Реал Сосьедад" выглядел намного острее до перерыва, и забить ему помешала только плохая голевая форма Исака. Швед, который в прошлом сезоне реализовывал даже неочевидные шансы, запорол два выхода на ворота после идеальных пасов Давида Сильвы.
Также у басков отобрал один гол VAR - все справедливо, Субименди действительно забежал чуть дальше, чем было надо.
"Бетис" ответил опасной попыткой Карвалью, но в целом гости в игру вошли поздно, и им не хватало количества на чужой половине поля. С выходом Руибаля в перерыве Пеллегрини эту проблему решил. Но где острота? Ее не было.
David Silva’s first ever red card on his 700th career appearance— Idea Ball Podcast (@ideaballpod) April 15, 2022
El Mago ???? pic.twitter.com/m42kUmmpxv
Все, чем могли похвастать севильцы - опасный удар Каналеса со штрафного, а еще почти полная нейтрализация хозяев, у которых после перерыва кроме попытки Серлота и вспомнить нечего. Ветеран Сильва так занервничал, что даже впервые в карьере удалился - представьте себе!
По такой игре ничья полностью справедлива; баски были чуть лучше, но это "чуть" не тянуло на забитый гол. В таблице у "Бетиса" теперь те же 57 очков, что и у "Атлетико", но "Матрасники" свой матч 32-го тура сыграют завтра. "Сосьедад" с 55 баллами остался 6-м.
32-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 0:0
"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 87), Ле Норманн, Субельдия, Рико - Мерино, Субименди, Рафинья (Янузай, 66) - Сильва - Исак (Порту, 80), Серлот
"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Бартра, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью (Руибаль, 46) - Каналес, Фекир, Хуанми (Хоакин, 68) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 77)
Предупреждения: Рафинья, 60, Давид Сильва, 90+1, Серлот, 90+1 - Карвалью, 37, Гвидо Родригес, 75, Браво, 90+1, Бартра, 90+1
Удаление: Давид Сильва, 90+2
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