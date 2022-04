Примера. Реал Сосьедад - Бетис 0:0. Проиграли все

Встреча двух главных сенсаций сезона в Испании не порадовала ни одну из сторон. Шанс выйти на чистое четвертое место ими упущен.

"Реал Сосьедад" выглядел намного острее до перерыва, и забить ему помешала только плохая голевая форма Исака. Швед, который в прошлом сезоне реализовывал даже неочевидные шансы, запорол два выхода на ворота после идеальных пасов Давида Сильвы.

Также у басков отобрал один гол VAR - все справедливо, Субименди действительно забежал чуть дальше, чем было надо.

"Бетис" ответил опасной попыткой Карвалью, но в целом гости в игру вошли поздно, и им не хватало количества на чужой половине поля. С выходом Руибаля в перерыве Пеллегрини эту проблему решил. Но где острота? Ее не было.

David Silva’s first ever red card on his 700th career appearance

El Mago ???? pic.twitter.com/m42kUmmpxv