Примера. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Фантастическое везение

После неудач с "Айнтрахтом" и "Кадисом" "Барселоне" была нужна хоть какая-то победа, и в этом смысле цель достигнута. "Кулес" снова вторые в Ла Лиге.

Правда, на этом хорошие новости и заканчиваются. Игры у "Барсы" не просматривается - за 90 минут на "Аноэте" команда Хави провела 2-3 приличных атаки. Зачастую при таком раскладе команды не забивают, но у "Кулес" получилось - сработал умный навес Феррана на Обамеянга.

Других ударов в створ ворот каталонцы так и не придумали - весь матч они выживали под напором соперника, а не пытались что-то конструировать сами. Усталость накрыла команду с головой, это заметно. Даже Дембеле уже перестал носиться по флангу.

11 - Pierre-Emerick @Auba has scored 11 goals in his last 14 games for @FCBarcelona , as many as in his previous 34 games in all competitions. Untouchable. pic.twitter.com/KPQwt1qHUJ