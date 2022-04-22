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Примера. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Фантастическое везение

Испания
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(1 голосов)

Каталонцы победили, один раз пробив в створ ворот

Примера. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Фантастическое везение

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После неудач с "Айнтрахтом" и "Кадисом" "Барселоне" была нужна хоть какая-то победа, и в этом смысле цель достигнута. "Кулес" снова вторые в Ла Лиге.

Правда, на этом хорошие новости и заканчиваются. Игры у "Барсы" не просматривается - за 90 минут на "Аноэте" команда Хави провела 2-3 приличных атаки. Зачастую при таком раскладе команды не забивают, но у "Кулес" получилось - сработал умный навес Феррана на Обамеянга.

Других ударов в створ ворот каталонцы так и не придумали - весь матч они выживали под напором соперника, а не пытались что-то конструировать сами. Усталость накрыла команду с головой, это заметно. Даже Дембеле уже перестал носиться по флангу.

"Ла Реал", тем временем, одних только выходов на ворота имел сразу два - в первом тайме Исак испугался тер Штегена и пальнул в сторону углового флажка; во втором - Серлот попал прямо в немецкого голкипера.

И это далеко не все. Все тот же Серлот замыкал прекрасный навес слева, но попал на верхний ярус трибун; пришлось поработать тер Штегену после удара/навеса с фланга и срезки Рафиньи; опасно выглядела и дальняя попытка Сальдуа.

Добавьте сюда еще травмы Алвеса и Араухо, которых пришлось менять - и получим удручающую картину для Хави. Победа по такой игре - результат фантастического, нечеловеческого везения.

Именно благодаря ему, а еще самоотверженности Пике и остальных защитников "Барса" сохранила второе место с 63 очками и матчем в запасе. У "Сосьедада" по-прежнему 55 баллов и 6-е место - свой шанс обойти в таблице "Бетис" он упустил.

33-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 0:1

Гол: Обамеянг, 11

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа (Горосабель, 81), Субельдия, Ле Норманн, Рико - Субименди (Гевара, 90+1) - Мерино, Рафинья (Гуриди, 81), Янузай (Мартин, 87) - Исак (Порту, 87), Серлот

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес (Дест, 66), Пике (Ленгле, 82), Араухо (Эрик Гарсия, 55), Альба - Гави, Бускетс, Френки де Йонг - Дембеле, Обамеянг (Люк де Йонг, 82), Ферран Торрес

Предупреждения: Ле Норманн, 90+1 - Араухо, 33, Гави, 85

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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Комментарии (8)
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Дoбрый (землянин)
22.04.2022 в 00:57
Блин, Барса сюрпризный клуб однако. Дома проиграли Кадису 0-1, на выезде выиграли у Сосьедада 1-0 Теперь очередь проиграть дома Райо, шо ли?
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+1
0
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Loader (Днепр)
22.04.2022 в 00:59
Да не пофиг? Из четверки все равно не вывалятся. Пусть Бетис напрягается.
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
22.04.2022 в 00:51
Отскочил гей-клуб !
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
22.04.2022 в 00:50
Ну і як трактувати з ОДИНадцяти ударів у створ прийшовся лише ОДИН переможний, це фарт чи НІТ Господарі з восьми попали ПОЛОВИНУ і двічі тер Штегену довелось напружитись.
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+2
0
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Дoбрый (землянин)
22.04.2022 в 00:49
Шо ни говори, но таки Тер Штеген вратарь экстра-класса. Победа имени Марка-Андре.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
22.04.2022 в 00:39
П'ять небезпечних моментів до того, як господарі змогли хоч щось зробити... А потім щось "пішло у гостей не так" Дійсно "вимучили".
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+5
0
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NORDOS
22.04.2022 в 00:40
хвала арбітру
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+1
-4
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Michael-K (Івано-Франківськ)
22.04.2022 в 00:35
Вимучили...
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+5
0

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