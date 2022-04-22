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Примера. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Фантастическое везение
Каталонцы победили, один раз пробив в створ ворот
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
После неудач с "Айнтрахтом" и "Кадисом" "Барселоне" была нужна хоть какая-то победа, и в этом смысле цель достигнута. "Кулес" снова вторые в Ла Лиге.
Правда, на этом хорошие новости и заканчиваются. Игры у "Барсы" не просматривается - за 90 минут на "Аноэте" команда Хави провела 2-3 приличных атаки. Зачастую при таком раскладе команды не забивают, но у "Кулес" получилось - сработал умный навес Феррана на Обамеянга.
Других ударов в створ ворот каталонцы так и не придумали - весь матч они выживали под напором соперника, а не пытались что-то конструировать сами. Усталость накрыла команду с головой, это заметно. Даже Дембеле уже перестал носиться по флангу.
11 - Pierre-Emerick @Auba has scored 11 goals in his last 14 games for @FCBarcelona , as many as in his previous 34 games in all competitions. Untouchable. pic.twitter.com/KPQwt1qHUJ— OptaJose (@OptaJose) April 21, 2022
"Ла Реал", тем временем, одних только выходов на ворота имел сразу два - в первом тайме Исак испугался тер Штегена и пальнул в сторону углового флажка; во втором - Серлот попал прямо в немецкого голкипера.
И это далеко не все. Все тот же Серлот замыкал прекрасный навес слева, но попал на верхний ярус трибун; пришлось поработать тер Штегену после удара/навеса с фланга и срезки Рафиньи; опасно выглядела и дальняя попытка Сальдуа.
Добавьте сюда еще травмы Алвеса и Араухо, которых пришлось менять - и получим удручающую картину для Хави. Победа по такой игре - результат фантастического, нечеловеческого везения.
???????? Gerard Pique against Real Sociedad:— Mozo Football (@MozoFootball) April 21, 2022
45 Touches
25 Passes
81% Pass Accuracy
4/6 Long Balls
3/4 Ground Duels
3/5 Aerial Duels
6 Clearances
3 Tackles
1 Blocked Shots
. #Barca #RealSociedadBarça pic.twitter.com/UcSijRCEEd
Именно благодаря ему, а еще самоотверженности Пике и остальных защитников "Барса" сохранила второе место с 63 очками и матчем в запасе. У "Сосьедада" по-прежнему 55 баллов и 6-е место - свой шанс обойти в таблице "Бетис" он упустил.
33-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 0:1
Гол: Обамеянг, 11
"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа (Горосабель, 81), Субельдия, Ле Норманн, Рико - Субименди (Гевара, 90+1) - Мерино, Рафинья (Гуриди, 81), Янузай (Мартин, 87) - Исак (Порту, 87), Серлот
"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес (Дест, 66), Пике (Ленгле, 82), Араухо (Эрик Гарсия, 55), Альба - Гави, Бускетс, Френки де Йонг - Дембеле, Обамеянг (Люк де Йонг, 82), Ферран Торрес
Предупреждения: Ле Норманн, 90+1 - Араухо, 33, Гави, 85
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