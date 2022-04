Примера. Атлетик - Атлетико 2:0. Беспомощность уже бывшего чемпиона

В день, когда чемпионский титул официально перешел к "Реалу", "Атлетико" будто нарочно подчеркнул, насколько нынче далек сейчас от трофеев.

Команда Диего Симеоне сыграла в Бильбао безалаберно. Провалились все и даже сам тренер - зачем он убрал из состава всех креативных центрхавов? Как выстраивать позиционное нападение, имея в тылу пару Кондогбья - Эррера?

Ну, а действия Эрмосо - это вообще за гранью. На 1-й минуте человек получил желтую, на 8-й - срезал в свои ворота мяч после удара Уильямса. Цирк.

3 - Raúl García has equalled Raúl González as the third @LaLiga player with the most games played in the competition ever (550), only behind Zubizarreta (622) and Joaquín (596). Long-lived. pic.twitter.com/1AaNdCaXkq