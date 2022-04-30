Примера. Атлетик - Атлетико 2:0. Беспомощность уже бывшего чемпиона

В день, когда чемпионский титул официально перешел к "Реалу", "Атлетико" будто нарочно подчеркнул, насколько нынче далек сейчас от трофеев.

Команда Диего Симеоне сыграла в Бильбао безалаберно. Провалились все и даже сам тренер - зачем он убрал из состава всех креативных центрхавов? Как выстраивать позиционное нападение, имея в тылу пару Кондогбья - Эррера?

Ну, а действия Эрмосо - это вообще за гранью. На 1-й минуте человек получил желтую, на 8-й - срезал в свои ворота мяч после удара Уильямса. Цирк.

3 - Raúl García has equalled Raúl González as the third @LaLiga player with the most games played in the competition ever (550), only behind Zubizarreta (622) and Joaquín (596). Long-lived. pic.twitter.com/1AaNdCaXkq — OptaJose (@OptaJose) April 30, 2022

"Атлетико" чуть-чуть разбегался ближе к середине тайма и к 50-й минуте даже создал два момента, но удар Карраско заблокировал Ерай, а Гризманн со штрафного попал в перекладину. К слову, это был единственный раз, когда мы вообще вспоминали француза.

"Атлетик" гнул свою линию, прессинговал высоко, и это не только испортило игру форвардам соперника, но и заставляло ошибаться его защитников. В одном из эпизодов Ренан Лоди отпасовал неточно, на мяче оказался Муньяин, которого сбил Эррера - пенальти. Иньяки Уильямс с точки переиграл Облака "паненкой".

6 - Atlético de Madrid have conceded a penalty goal and scored and own goal for the sixth time in @LaLigaEN since 2003/04 campaign (D1 L5), three under Diego Simeone. Depression. pic.twitter.com/5EU4dGHZLh — OptaJose (@OptaJose) April 30, 2022

При счете 0:2 Симеоне провел кучу замен, изменив и состав, и схему "Матрасников", но эффекта это не произвело. Баски были ближе к 3:0, чем мадридцы к 1:2 - Иньяки сегодня много мазал, но в целом съел Хименеса с потрохами.

В таблице после поражения "Атлетико" остался 4-м с 61 очком; у "Бетиса" - 57, а значит борьба за ТОП-4 не закончена. Касательно басков, то они идут 8-ми с 51 очком; от 7-й позиции и, соответственно, места в Лиге конференций их отделяет только один балл.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетик" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Эрмосо, 8 (автогол), Уильямс, 56 (с пенальти)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 88) - Нико Уильямс (Саррага, 74), Дани Гарсия (Венседор, 74), Весга, Муньяин - Уильямс (Беренгер, 77), Рауль Гарсия (Вивиан, 88)

"Атлетико": Облак - Льоренте, Хименес, Эрмосо, Рейнилду (Корреа, 46), Ренан Лоди - Карраско (Матеус Кунья, 65), Эррера (Коке, 65), Кондогбья (де Пауль, 65), Гризманн - Суарес (Врсалько, 70)

Предупреждения: Дани Гарсия, 25, Уильямс, 68 - Эрмосо, 1, Рейнилду, 18, Ренан Лоди, 71