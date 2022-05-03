Реал хочет снизить запрашиваемую Монако цену за Тчуамени

"Реал" продолжает вести переговоры по полузащитнику "Монако" Орельену Тчуамени, сообщает AS. Французы просят 70 миллионов евро за трансфер 22-летнего футболиста.

Сообщается, что в мадридском клубе считают такую цену высокой, но не намерены оставлять попытки приобрести игрока. Чемпион Испании надеется, что сам Тчуамени и его агент смогут снизить цену до 50-60 миллионов евро.

В текущем сезоне Орельен провел за "Монако" 47 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.