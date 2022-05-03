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Реал хочет снизить запрашиваемую Монако цену за Тчуамени
Нужны средства на другие трансферы
Фото: twitter.com/AS_Monaco
"Реал" продолжает вести переговоры по полузащитнику "Монако" Орельену Тчуамени, сообщает AS. Французы просят 70 миллионов евро за трансфер 22-летнего футболиста.
Сообщается, что в мадридском клубе считают такую цену высокой, но не намерены оставлять попытки приобрести игрока. Чемпион Испании надеется, что сам Тчуамени и его агент смогут снизить цену до 50-60 миллионов евро.
В текущем сезоне Орельен провел за "Монако" 47 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.
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