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Футболка Диего Марадоны стала самой дорогой игровой формой, проданной с аукциона
Майка видела, наверное, самое известное событие в истории футбола
Фото: cityam.com
Футболка легендарного Диего Марадоны была продана на аукционе за рекордные 9,28 млн долларов, сообщает City A.M.. В этой майке форвард сборной Аргентины забил "руку Бога" в ворота Англии.
Сообщается, что футболка принадлежала бывшему полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, который поменялся майками с Марадоной после игры.
Продажа футболки легендарного аргентинского нападающего стала рекордной сделкой для спортивной атрибутики.
Напомним, в том четвертьфинале Марадона забил гол рукой, который позже получил название "рука Бога". Также в этом матче Марадона забил "гол столетия", совершив сольный проход со своей половины поля и обыграв нескольких соперников.
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