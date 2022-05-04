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Футболка Диего Марадоны стала самой дорогой игровой формой, проданной с аукциона

Испания
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Майка видела, наверное, самое известное событие в истории футбола

Футболка Диего Марадоны стала самой дорогой игровой формой, проданной с аукциона

Фото: cityam.com

Новина українською

Футболка легендарного Диего Марадоны была продана на аукционе за рекордные 9,28 млн долларов, сообщает City A.M.. В этой майке форвард сборной Аргентины забил "руку Бога" в ворота Англии.

Сообщается, что футболка принадлежала бывшему полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, который поменялся майками с Марадоной после игры.

Продажа футболки легендарного аргентинского нападающего стала рекордной сделкой для спортивной атрибутики.

Напомним, в том четвертьфинале Марадона забил гол рукой, который позже получил название "рука Бога". Также в этом матче Марадона забил "гол столетия", совершив сольный проход со своей половины поля и обыграв нескольких соперников.

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В статье: Англия Аргентина Диего Марадона
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Источник:
cityam.com

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