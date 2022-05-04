Футболка Диего Марадоны стала самой дорогой игровой формой, проданной с аукциона

Футболка легендарного Диего Марадоны была продана на аукционе за рекордные 9,28 млн долларов, сообщает City A.M.. В этой майке форвард сборной Аргентины забил "руку Бога" в ворота Англии.

Сообщается, что футболка принадлежала бывшему полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, который поменялся майками с Марадоной после игры.

Продажа футболки легендарного аргентинского нападающего стала рекордной сделкой для спортивной атрибутики.

Напомним, в том четвертьфинале Марадона забил гол рукой, который позже получил название "рука Бога". Также в этом матче Марадона забил "гол столетия", совершив сольный проход со своей половины поля и обыграв нескольких соперников.