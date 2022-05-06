Самый титулованный футболист в истории. Сегодня отмечает День рождения Дани Алвеш

Дани Алвеш родился 6 мая 1983-го, сегодня ему исполняется 39 лет. Бразильский футболист, защитник испанского клуба "Барселона" и сборной Бразилии. Завоевав за карьеру 46 титулов, является самым титулованным футболистом в истории.

Также Алвеш защищал цвета "Байи", "Севильи", "Ювентуса", "Пари Сен-Жермен" и "Сан-Паулу". Вернулся в "Барселону" в 2022-м году. В рамках своего первого этапа в каталонском клубе завоевал 23 трофея за 8 сезонов.

Также сегодня празднуют День рождения хавбек "Челси" Матео Ковачич (28 лет) и нападающий "Наполи" Дрис Мертенс (35).