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Самый титулованный футболист в истории. Сегодня отмечает День рождения Дани Алвеш
Почти 40 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Дани Алвеш родился 6 мая 1983-го, сегодня ему исполняется 39 лет. Бразильский футболист, защитник испанского клуба "Барселона" и сборной Бразилии. Завоевав за карьеру 46 титулов, является самым титулованным футболистом в истории.
Также Алвеш защищал цвета "Байи", "Севильи", "Ювентуса", "Пари Сен-Жермен" и "Сан-Паулу". Вернулся в "Барселону" в 2022-м году. В рамках своего первого этапа в каталонском клубе завоевал 23 трофея за 8 сезонов.
Также сегодня празднуют День рождения хавбек "Челси" Матео Ковачич (28 лет) и нападающий "Наполи" Дрис Мертенс (35).
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