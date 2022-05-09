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Барселона выставит на трансфер голландского нападающего

Испания
(1 голосов)

Средства за игрока пойдут на усиление команды

Барселона выставит на трансфер голландского нападающего

Менфис Депай

Новина українською

"Барселона" приняла решение выставить на трансфер нападающего Менфиса Депая. По информации издания Sport.es, каталонцы стремятся потратить средства за продажу голландского нападающего на усиление команды.

Источник не информирует, какую сумму хочет получить за Депая "Барселона".

В нынешнем сезоне Ла лиги Менфис в 25 матчах забил 11 голов.

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В статье: Барселона Мемфис Депай
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Источник:
Sport.es

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