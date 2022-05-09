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Барселона выставит на трансфер голландского нападающего
Средства за игрока пойдут на усиление команды
Менфис Депай
"Барселона" приняла решение выставить на трансфер нападающего Менфиса Депая. По информации издания Sport.es, каталонцы стремятся потратить средства за продажу голландского нападающего на усиление команды.
Источник не информирует, какую сумму хочет получить за Депая "Барселона".
В нынешнем сезоне Ла лиги Менфис в 25 матчах забил 11 голов.
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Источник:Sport.es
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