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Реал планирует еще одну аренду Лунина. В Ла Лиге есть претендент на украинца
Андрею нельзя сидеть в тени Курутуа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На прошедших выходных Андрей Лунин провел свой первый матч за "Реал" в Ла Лиге, сыграв против "Атлетико".
По данным Defensa Central, Карло Анчелотти остался доволен перфомансом украинца, который несмотря на пропущенный гол, был надежен. Однако даже это не гарантирует ему игровые минут в следующей кампании.
Источник передает, что Лунин снова будет отправлен в аренду. Главный претендент на украинца - "Эспаньол", состав которого летом покинет опытный Диего Лопес. На один сезон Андрей может занять его место в клубе из Барселоны.
Лунин перешел в "Реал" летом 2018-го года. С того времени украинец трижды отправлялся в аренды.
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