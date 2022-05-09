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Реал планирует еще одну аренду Лунина. В Ла Лиге есть претендент на украинца

Испания
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Андрею нельзя сидеть в тени Курутуа

Реал планирует еще одну аренду Лунина. В Ла Лиге есть претендент на украинца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На прошедших выходных Андрей Лунин провел свой первый матч за "Реал" в Ла Лиге, сыграв против "Атлетико".

По данным Defensa Central, Карло Анчелотти остался доволен перфомансом украинца, который несмотря на пропущенный гол, был надежен. Однако даже это не гарантирует ему игровые минут в следующей кампании.

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Источник передает, что Лунин снова будет отправлен в аренду. Главный претендент на украинца - "Эспаньол", состав которого летом покинет опытный Диего Лопес. На один сезон Андрей может занять его место в клубе из Барселоны.

Лунин перешел в "Реал" летом 2018-го года. С того времени украинец трижды отправлялся в аренды.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Defensa Central

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