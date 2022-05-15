Примера. Кадис - Реал Мадрид 1:1. Великий матч Лунина

Карло Анчелотти сегодня выпустил дубль, а "Кадису", между тем, нужны очки, чтобы остаться в элите.

Все это могло вылиться даже в погром немотивированного Мадрида, но непреодолимой преградой на пути южан стал украинский вратарь Андрей Лунин. Сегодня он более чем достойно заменил Тибо Куртуа, отбивая почти все.

Шесть сэйвов после ударов Собрино, Негредо, Алькараса и других почти в упор - это сильно. Но самое крутое - отбитый пенальти от все того же Негредо. Экс-форвард "Ман Сити" пробил по книжке - сильно и низом, но Лунин успел сложиться и отбил мяч.

Единственный удар, с которым украинец не справился нанес Собрино - с рикошетом от перекладины; тут шансов не имел бы ни один вратарь на планете.

"Реал" тоже забил один раз благодаря сольному проходу Родриго, после которого Мариано оставалось только ткнуть мяч с трех метров - и на этом порешили, хотя на 96-й минуте "Кадис" и претендовал на еще один пенальти (как показателось - небезосновательно).

Лунина признали "королем матча", и мы не сомневаемся, что на пресс-конференции Карло Анчелотти обязательно похвалит Андрея. При его 470 минутах в сезон держаться в такой форме - это действительно подвиг.

В таблице "Реал" давно чемпион, отсюда и такое отношение. "Кадис", в свою очередь, набрав 36 очков остается в зоне риска, ведь "Мальорка" отстает лишь на 1 балл.

37-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Собрино, 37 - Мариано, 5

"Кадис": Ледесма - Акапо (Каркелен, 76), Луис Эрнандес, Фали Хименес, Эспино - Собрино, Алекс (Хосе Мари, 72), Алькарас, Идрисси (Лосано, 87) - Лукас Перес, Негредо

"Реал Мадрид": Лунин - Вальехо (Карвахаль, 65), Милитао, Начо, Васкес - Вальверде (Себальос, 65), Каземиро, Кроос - Асенсио, Мариано (Латаса, 81), Родриго (Азар, 65)

Предупреждения: Собрино, 42, Негредо, 81, Каркелен, 84, Алькарас, 86, Луис Эрнандес, 88, Фали Хименес, 90+7, Лосано, 90+7 - Начо, 47, Азар, 74