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Усиление перед финалом ЛЧ: лидер обороны Реала вернулся в общую группу
Давид Алаба снова в строю
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid
Центральный защитник "Реала" Давид Алаба сегодня провел первую полноценную тренировку в общей группе за три недели, сообщает Marca.
29-летний австриец получил травму в первом полуфинале ЛЧ против "Манчестер Сити" (3:4) 26 апреля и с тех пор на поле не появлялся.
Возвращение в состав Алабы означает, что у Мадрида не осталось травмированных игроков основы перед будущим финалом Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который пройдет в Париже 28 мая.
Для Карло Анчелотти это очень хорошая новость. В текущем сезоне Алаба сыграл за "Реал" 45 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи во всех турнирах, получая отличную прессу.
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