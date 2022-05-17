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Усиление перед финалом ЛЧ: лидер обороны Реала вернулся в общую группу

Испания
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Давид Алаба снова в строю

Усиление перед финалом ЛЧ: лидер обороны Реала вернулся в общую группу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

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Центральный защитник "Реала" Давид Алаба сегодня провел первую полноценную тренировку в общей группе за три недели, сообщает Marca.

29-летний австриец получил травму в первом полуфинале ЛЧ против "Манчестер Сити" (3:4) 26 апреля и с тех пор на поле не появлялся.

Возвращение в состав Алабы означает, что у Мадрида не осталось травмированных игроков основы перед будущим финалом Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который пройдет в Париже 28 мая.

Для Карло Анчелотти это очень хорошая новость. В текущем сезоне Алаба сыграл за "Реал" 45 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи во всех турнирах, получая отличную прессу.

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В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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