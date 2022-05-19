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Реал подписал сделку с инвестиционной компанией Sixth Street на 360 миллионов евро

Испания
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Стороны будут сотрудничать 20 лет

Реал подписал сделку с инвестиционной компанией Sixth Street на 360 миллионов евро

Фото: realmadrid.com

Новина українською

"Реал Мадрид" на 20 лет стал партнером инвестиционной компании Sixth Street, сообщает клубный сайт. Сделка оценивается в 360 миллионов евро.

Сообщается, что Sixth Street получит 30% прав на мероприятия, которые будут проводиться на Сантьяго Бернабеу после его реконструкции. Третьей стороной сотрудничества станет фирма Legends, которая частично принадлежит инвестиционному фонду. Она специализируется на проведении мероприятий.

The New York Times сообщает, что Sixth Street будет получать 30% от всех доходов "Реала" от эксплуатации стадиона, за исключением продажи абонементов.

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Напомним, что по ранее опубликованным клубом рендерам, Бернабеу получит складной газон. Это позволит без ущерба для покрытия проводить на поверхности стадиона различные мероприятия, в том числе спортивные.

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В статье: Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу Sixth Street
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Источник:
realmadrid.com

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