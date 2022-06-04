Барселона пытается переманить вингера ПСЖ на правах свободного агента

"Барселона" собирается склонить вингера Анхеля ди Марию к переходу в клуб на правах свободного агента.

Аргентинец покинул "ПСЖ" по итогам сезона и сейчас близок к подписанию контракта с "Ювентусом". Однако, окончательное решение он еще не принял, поэтому каталонцы попытаются переманить его к себе.

Финансовое положение вынуждает руководство "Барсы" делать ставку на бесплатные трансферы, поэтому вариант с Ди Марией рассматривается как хороший способ усилить атаку.

За "ПСЖ" Анхель провел 295 матчей за 7 лет, отличившись 93 голами и 119 ассистами.