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Барселона пытается переманить вингера ПСЖ на правах свободного агента

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Финансовое положение принуждает к таким действиям

Барселона пытается переманить вингера ПСЖ на правах свободного агента

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" собирается склонить вингера Анхеля ди Марию к переходу в клуб на правах свободного агента.

Аргентинец покинул "ПСЖ" по итогам сезона и сейчас близок к подписанию контракта с "Ювентусом". Однако, окончательное решение он еще не принял, поэтому каталонцы попытаются переманить его к себе.

Финансовое положение вынуждает руководство "Барсы" делать ставку на бесплатные трансферы, поэтому вариант с Ди Марией рассматривается как хороший способ усилить атаку.

За "ПСЖ" Анхель провел 295 матчей за 7 лет, отличившись 93 голами и 119 ассистами.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Барселона ПСЖ
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Источник:
Fichajes

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Комментарии (5)
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Дoбрый (землянин)
04.06.2022 в 14:40
Та нах нам усиление атаки, там всё нормально, у нас с защитой беда великая. Дебилы блъ..
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
04.06.2022 в 14:58
Барселох, ще нехай Зідана запросять, банкроти...
Ответить
+1
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.06.2022 в 15:37
кАстопильськиій Гробик, не твое собачье дело, кого должна пригласить к себе Великая Барселона -Лучшая команда 21 века, по рейтингу Международного института футбольной истории и статистики! Кстати, перес - банкрот! ЛМ-ЧМ 2022 !!!
0
-4
Algrab (Костопiль)
04.06.2022 в 16:32
Як там черговий трєбл Барсілони, Оленю?Скоро?
0
0
Algrab (Костопiль)
04.06.2022 в 16:35
Нагадування Монреальському Оленю: 14 ЛЧ ВК Реал Мадрид.
0
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