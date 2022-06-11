Официально: Тчуамени - игрок Реала

Мадридский "Реал" официально подтвердил переход опорного полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.

Мадридский клуб заключил с хавбеком сборной Франции контракт на 6 лет. Сумма сделки при этом оценивается более чем в 100 миллионов евро. Презентация игрока пройдет во вторник после медосмотра.

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за "Монако" и забил 5 голов. Как известно, ради перехода в "Реал" 22-летний Орельен отказал "ПСЖ", "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".