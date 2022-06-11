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Официально: Тчуамени - игрок Реала

Испания
(2 голосов)

Серьезное усиление для "сливочных"

Официально: Тчуамени - игрок Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" официально подтвердил переход опорного полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.

Мадридский клуб заключил с хавбеком сборной Франции контракт на 6 лет. Сумма сделки при этом оценивается более чем в 100 миллионов евро. Презентация игрока пройдет во вторник после медосмотра.

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за "Монако" и забил 5 голов. Как известно, ради перехода в "Реал" 22-летний Орельен отказал "ПСЖ", "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Реал (Мадрид) Монако Орельен Тчуамени
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Источник:
Сайт ФК "Реал"

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Комментарии (18)
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Дoбрый (землянин)
11.06.2022 в 16:03
Цікаво, а в українській мові є таке слово "дрожи"?
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 16:09
Може й нема гламурний, але це СУТІ не міняє.... Я ж не філолог, я гінеколог...
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0
0
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Дoбрый (землянин)
11.06.2022 в 16:12
А може ти кремлівський шпигун, га? шпигун-генетолог...
0
0
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 15:58
Дрожи шалава барселона, не пукай газом повз балона....
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+1
-1
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Дoбрый (землянин)
11.06.2022 в 15:44
Скажи ещё пол года назад, шо за, какое-то чурамени с колхозного чемпа Перес выложит более 100 млн евро, то сами же мадридасты ржали бы навзрыд, особенно Ода.
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0
-3
Dr. House (Поділля)
11.06.2022 в 15:56
Барселох, в отличие от ФКБанкрот Королевский Клуб может позволить купить себе дорогих игроков, а не брать всяких свободных пенсов . Всё таки победитель ЛЧ, а не айнтрахнутая встающая с колен барсотушка. А если ты не знаешь кто такой Чуамени, то это твои траблы, мамкогон. Мне он сразу запомнился по противостоянию прошлогоднему Шахты с Монако. Классный игрок.
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+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 16:00
Оце так медитація... Це ти, як ху@ло повторюєш: "....мі пабєдім Украіну, мі заваюєм вєсь мір"...
+1
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Дoбрый (землянин)
11.06.2022 в 16:16
Квашин, ты шо это на "своих" пургу гонишь? Сперма уже в мозг бьёт?
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0
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 16:11
Це для доюрого гея...
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0
0
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Дoбрый (землянин)
11.06.2022 в 15:36
Ещё один белый король...
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0
-3
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 16:02
ти гламурний оказалось не тільки голубий, а ще й расист ???
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+1
0
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Дoбрый (землянин)
11.06.2022 в 16:18
от расисдаста слышу
0
0
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NORDOS
11.06.2022 в 15:17
Вітаємо в Мадриді - найкращому клубі світу
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+3
-2
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hrdhrd (Украина)
11.06.2022 в 15:37
Алло Мбаппе пошёл науй
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+2
-1
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NORDOS
11.06.2022 в 15:52
мбабло ще футбольна карма наздожене
+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 16:03
та він не причому.... мама не пустила...
+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 16:06
ПОБАЧЕННЯ ЯК У МОЛОДОСТІ (Гумореска) Баба з дідом вже старенькі Сидять у кімнаті, Тріщать дрова помаленьку, Тепло взимку в хаті. Сумно стало якось діду, Життя добігає, - А давай, - сказав він бабі, Молодість згадаєм! Пам'ятаєш наше місце В полі біля дуба, Я піду, буду чекати Тебе, моя люба! - Добре, йди! Бабуся ближче Підсіла до груби, Я прийду, як і раніше, До нашого дуба! Пішов дід і став чекати, Так пройшла година, Стали ноги замерзати, Не прийшла любима! Дід вернувсь назад, без зла Запитав в півсили: - А чому ти не прийшла? - Мати не пустила! В. Мацюк
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Дoбрый (землянин)
11.06.2022 в 16:24
И шо нам теперь, похлопать тебе?
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