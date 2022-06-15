  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ключевой полузащитник Барселоны согласовал пятилетний контракт с МЮ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой полузащитник Барселоны согласовал пятилетний контракт с МЮ

Испания
(1 голосов)

Испанский клуб хочет за него 80 миллионов евро

Ключевой полузащитник Барселоны согласовал пятилетний контракт с МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг стал ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед". О чем сообщает в своем Twitter инсайдер Никола Скира.

По информации журналиста, 25-летний нидерландский футболист уже согласовал условия личного контракт с "манкунианцами". Де Йонг согласился на переход сроком до 2027 года.

Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с "Барселоной", которая хочет получить 80 миллионов евро за трансфер хавбека сборной Нидерландов.

В минувшем сезоне Френки провел 47 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 5 результативных передач. Оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Дoбрый (землянин)
15.06.2022 в 15:17
80 млн евро и ни центом меньше! Кабан, ты меня слышишь? Эти жирные британские коты заплатят, никуда не денутся. Такого коня отпускаем...
Ответить
+1
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
15.06.2022 в 14:23
А Матича уже упустили, достойная замена была бы и по возрасту подходящая. Фернандиньо кстати из Сити уходит, тоже по всем критериям подходит
Ответить
+2
-1
avatar
NORDOS
15.06.2022 в 14:10
ще минулого року тупий залупорта зірвав цей трансфер своїми непомірними апетитами. де йонг, тисни на цих сук та тікай з болота
Ответить
+2
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде