Ключевой полузащитник Барселоны согласовал пятилетний контракт с МЮ

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг стал ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед". О чем сообщает в своем Twitter инсайдер Никола Скира.

По информации журналиста, 25-летний нидерландский футболист уже согласовал условия личного контракт с "манкунианцами". Де Йонг согласился на переход сроком до 2027 года.

Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с "Барселоной", которая хочет получить 80 миллионов евро за трансфер хавбека сборной Нидерландов.

В минувшем сезоне Френки провел 47 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 5 результативных передач. Оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.