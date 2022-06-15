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Ключевой полузащитник Барселоны согласовал пятилетний контракт с МЮ
Испанский клуб хочет за него 80 миллионов евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг стал ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед". О чем сообщает в своем Twitter инсайдер Никола Скира.
По информации журналиста, 25-летний нидерландский футболист уже согласовал условия личного контракт с "манкунианцами". Де Йонг согласился на переход сроком до 2027 года.
Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с "Барселоной", которая хочет получить 80 миллионов евро за трансфер хавбека сборной Нидерландов.
В минувшем сезоне Френки провел 47 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 5 результативных передач. Оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.
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