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Реал Сосьедад подписал одного из главных вундеркиндов Франции

Испания
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Мохаммед-Али Шо едет в Примеру

Реал Сосьедад подписал одного из главных вундеркиндов Франции

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia

Новина українською

Центрфорвард "Анже" Мохаммед-Али Шо подписался в "Реал Сосьедаде" до 2027 года. Сумма сделки, по слухам, составила 11 млн евро.

18-летний Шо считается одним из самых перспективных игроков Франции своего поколения. Еще 16-летним он дебютировал в Лиге 1 и к совершеннолетию набегал в элите около полусотни матчей.

В минувшем чемпионате Мохаммед-Али забил за "Анже" 4 гола в 32 поединках, а также дебютировал в сборной Франции U-21. Интерес к парню проявляли "Марсель", "Бетис" и "Милан".

Ранее "Реал Сосьедад" не выкупил у "РБ Лейпциг" арендованного Александра Серлота, что и вынудило клуб выходить на трансферный рынок в поисках нападающего.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Анже Мохаммед-Али Шо
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