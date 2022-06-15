Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Сосьедад подписал одного из главных вундеркиндов Франции
Мохаммед-Али Шо едет в Примеру
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia
Центрфорвард "Анже" Мохаммед-Али Шо подписался в "Реал Сосьедаде" до 2027 года. Сумма сделки, по слухам, составила 11 млн евро.
18-летний Шо считается одним из самых перспективных игроков Франции своего поколения. Еще 16-летним он дебютировал в Лиге 1 и к совершеннолетию набегал в элите около полусотни матчей.
В минувшем чемпионате Мохаммед-Али забил за "Анже" 4 гола в 32 поединках, а также дебютировал в сборной Франции U-21. Интерес к парню проявляли "Марсель", "Бетис" и "Милан".
Ранее "Реал Сосьедад" не выкупил у "РБ Лейпциг" арендованного Александра Серлота, что и вынудило клуб выходить на трансферный рынок в поисках нападающего.
Популярное сейчас
- Итоги "Раммштайна": Словакия передаст Украине вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию
- Германия передаст Украине РСЗО. Известно количество
- Медведев: Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?
- Взял номер легенды клуба. Реал официально представил Тчуамени
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО