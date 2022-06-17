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СМИ: Малага проявляет интерес к атакующему легионеру Динамо
Вряд ли испанец нужен Луческу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Последние два сезона форвард "Динамо" Фран Соль находился в аренде в испанских клубах. И вряд ли он вновь сыграет за киевлян.
По данным Radio Marca Málaga, интерес к нападающему проявляет "Малага". Клуб из Сегунды готов подписать нападающего, причем речь идет о полноценном переходе.
Контракт Соля с "Динамо" истекает через год и "Малаге" придется за него выложить порядка полумиллиона евро. Для этого нужно будет разгрузить бюджет. Сам Соль готов к переходу.
Фран перешел в "Динамо" зимой 2019-го за три с половиной миллиона евро. В составе киевского клуба провел 23 игры, забил четыре гола и дважды отдал голевые передачи.
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