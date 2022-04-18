Легионер Динамо приютил у себя семью украинских беженцев

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, выступающий на правах аренды в испанском "Эйбаре", рассказал, что принял у себя беженцев из Украины. Примечательно, что сообщил футболист об этом на украинском языке.

"Любая помощь мала. Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине!" – написал Соль в своем Twitter.

Будь- яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут ваш. Слава Україні! ???????? pic.twitter.com/D6T079vnxD — Francisco Sol Ortiz (@fran_sol9) April 17, 2022