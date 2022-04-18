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Легионер Динамо приютил у себя семью украинских беженцев

Премьер-лига
(3 голосов)

Футболист написал трогательный пост на украинском языке

Легионер Динамо приютил у себя семью украинских беженцев

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, выступающий на правах аренды в испанском "Эйбаре", рассказал, что принял у себя беженцев из Украины. Примечательно, что сообщил футболист об этом на украинском языке.

"Любая помощь мала. Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине!" – написал Соль в своем Twitter.

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В статье: Динамо (Киев) Эйбар Фран Соль
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