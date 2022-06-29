Барселона продаст 10% тв-прав за 205 миллионов евро

"Барселона" продаст 10% своих телевизионных медиа-прав за 205 миллионов евро американской инвестиционной компании Sixth Street, сообщает Axios. Эта компания недавно вложилась в мадридский "Реал".

Ранее Sixth Street инвестировала 380 миллионов долларов в "Реал" за 30% будущих доходов от обновленного стадиона. Компания также владеет 20% акций баскетбольного "Сан-Антонио".

"Барселона" приняла решение продать до 25% своих телевизионных прав и почти 50% своего бизнеса по продаже атрибутики, чтобы укрепить свое финансовое положение.