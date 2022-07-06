Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хоакин снова продлил контракт с Бетисом. В конце июля ему исполнится 41 год
Невероятно!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Живая легенда "Бетиса" Хоакин Санчес в очередной раз продлил контракт с клубом еще на сезон.
Фланговый полузащитник, которому 21 июля исполнится 41 год, ранее говорил, что сомневается в способности отбегать еще сезон, но, похоже, решил попытаться.
Хоакин - воспитанник "Бетиса"; в основе зелено-полосатых он дебютировал еще в 2000 году и суммарно набегал в Примере 600 матчей.
В минувшем сезоне, несмотря на внушительный возраст, хавбек был важным игроком ротации команды Мануэля Пеллегрини. Суммарно он набегал 1207 минут во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.
OFICIAL | El juvenil @joaquinarte renueva con el #RealBetis hasta 2023— Real Betis Balompié (@RealBetis) July 6, 2022
¡Un año más de ????????????????????????????!
➡ https://t.co/85N0mVw3cv pic.twitter.com/3dOFTQT5l2
Популярное сейчас
- Днепр-1 арендует трех лидеров Металлиста - источник
- Уже 1600 уничтоженных танков врага. Генштаб обнародовал новые потери россиян на войне в Украине
- Планы Днепра-1 и Вереса, четвертый матч Динамо. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Барса рассталась с Траоре и Де Йонгом
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО