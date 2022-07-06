Хоакин снова продлил контракт с Бетисом. В конце июля ему исполнится 41 год

Живая легенда "Бетиса" Хоакин Санчес в очередной раз продлил контракт с клубом еще на сезон.

Фланговый полузащитник, которому 21 июля исполнится 41 год, ранее говорил, что сомневается в способности отбегать еще сезон, но, похоже, решил попытаться.

Хоакин - воспитанник "Бетиса"; в основе зелено-полосатых он дебютировал еще в 2000 году и суммарно набегал в Примере 600 матчей.

В минувшем сезоне, несмотря на внушительный возраст, хавбек был важным игроком ротации команды Мануэля Пеллегрини. Суммарно он набегал 1207 минут во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.