  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хоакин снова продлил контракт с Бетисом. В конце июля ему исполнится 41 год
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хоакин снова продлил контракт с Бетисом. В конце июля ему исполнится 41 год

Испания
(1 голосов)

Невероятно!

Хоакин снова продлил контракт с Бетисом. В конце июля ему исполнится 41 год

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

Живая легенда "Бетиса" Хоакин Санчес в очередной раз продлил контракт с клубом еще на сезон.

Фланговый полузащитник, которому 21 июля исполнится 41 год, ранее говорил, что сомневается в способности отбегать еще сезон, но, похоже, решил попытаться.

Хоакин - воспитанник "Бетиса"; в основе зелено-полосатых он дебютировал еще в 2000 году и суммарно набегал в Примере 600 матчей.

В минувшем сезоне, несмотря на внушительный возраст, хавбек был важным игроком ротации команды Мануэля Пеллегрини. Суммарно он набегал 1207 минут во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бетис (Севилья) Хоакин Санчес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде