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СМИ: Барса настаивает на трансфере де Йонга в МЮ
Это поможет зарегистрировать других футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как мы сообщали ранее, "Барселона" и "МЮ" согласовали трансфер Френки де Йонга. Теперь осталось уговорить самого футболиста.
По данным Mundo Deportivo, каталонцы настаивают на уходе футболиста и уже сообщили ему об этом. СМИ утверждают, что каталонцы хотят продать голландца до конца недели.
Трансфер де Йонга поможет клубу вписаться в ФФП и зарегистрировать других игроков. Сам де Йонг хотел бы остаться в каталонском клубе.
Отметим, что контракт Френки с каталонцами истекает летом 2026-го года.
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