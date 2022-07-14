СМИ: Барса настаивает на трансфере де Йонга в МЮ

Как мы сообщали ранее, "Барселона" и "МЮ" согласовали трансфер Френки де Йонга. Теперь осталось уговорить самого футболиста.

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По данным Mundo Deportivo, каталонцы настаивают на уходе футболиста и уже сообщили ему об этом. СМИ утверждают, что каталонцы хотят продать голландца до конца недели.

Трансфер де Йонга поможет клубу вписаться в ФФП и зарегистрировать других игроков. Сам де Йонг хотел бы остаться в каталонском клубе.

Отметим, что контракт Френки с каталонцами истекает летом 2026-го года.