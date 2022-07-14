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СМИ: Барса настаивает на трансфере де Йонга в МЮ

Испания
(1 голосов)

Это поможет зарегистрировать других футболистов

СМИ: Барса настаивает на трансфере де Йонга в МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как мы сообщали ранее, "Барселона" и "МЮ" согласовали трансфер Френки де Йонга. Теперь осталось уговорить самого футболиста.

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По данным Mundo Deportivo, каталонцы настаивают на уходе футболиста и уже сообщили ему об этом. СМИ утверждают, что каталонцы хотят продать голландца до конца недели.

Трансфер де Йонга поможет клубу вписаться в ФФП и зарегистрировать других игроков. Сам де Йонг хотел бы остаться в каталонском клубе.

Отметим, что контракт Френки с каталонцами истекает летом 2026-го года.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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NORDOS
14.07.2022 в 23:09
Лапорта: "Є клуби, які хочуть його, і це не тільки "Манчестер Юнайтед". Ми не маємо наміру його продавати, він хоче залишитися." президент барси поводить себе як якийсь ватажок квазіреспубліки. це позор. і що саме жалхиве, що його обрали фанати. виходить, по духу ближче каталонії до рашки тільки лнр та днр
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