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Небольшие деньги. Стала известна сумму отступных в новом контракте Дембеле

Испания
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В своем время, "Барса" за него заплатила больше

Небольшие деньги. Стала известна сумму отступных в новом контракте Дембеле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После долгих месяцев переговоров "Барселона" таки сумела продлить контракт с Усманом Дембеле. Француз подписал новую сделку на два года.

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Сегодня стала известна клаусула в его контракте. По словам спортивного директора Матеу Алемани, отступные составляют лишь сто миллионов.

Сейчас в "Барселоне" клаусула меньше лишь у 17-летнего Гави, который вскоре продлит контракт. В предыдущей сделке опция выкупа Усмана составляла 400 миллионов.

Отметим, что в 2017-м году каталонцы заплатили за вингера 140 миллионов евро. С того времени он отыграл 150 матчей, совершив 66 результативных действий (32 + 34).

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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