Небольшие деньги. Стала известна сумму отступных в новом контракте Дембеле

После долгих месяцев переговоров "Барселона" таки сумела продлить контракт с Усманом Дембеле. Француз подписал новую сделку на два года.

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Сегодня стала известна клаусула в его контракте. По словам спортивного директора Матеу Алемани, отступные составляют лишь сто миллионов.

Alemany: "Dembélé’s release clause is 100 million euros." — barcacentre (@barcacentre) July 15, 2022

Сейчас в "Барселоне" клаусула меньше лишь у 17-летнего Гави, который вскоре продлит контракт . В предыдущей сделке опция выкупа Усмана составляла 400 миллионов.

Отметим, что в 2017-м году каталонцы заплатили за вингера 140 миллионов евро. С того времени он отыграл 150 матчей, совершив 66 результативных действий (32 + 34).