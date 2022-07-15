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Небольшие деньги. Стала известна сумму отступных в новом контракте Дембеле
В своем время, "Барса" за него заплатила больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После долгих месяцев переговоров "Барселона" таки сумела продлить контракт с Усманом Дембеле. Француз подписал новую сделку на два года.
Сегодня стала известна клаусула в его контракте. По словам спортивного директора Матеу Алемани, отступные составляют лишь сто миллионов.
Alemany: "Dembélé’s release clause is 100 million euros."— barcacentre (@barcacentre) July 15, 2022
Сейчас в "Барселоне" клаусула меньше лишь у 17-летнего Гави, который вскоре
Отметим, что в 2017-м году каталонцы заплатили за вингера 140 миллионов евро. С того времени он отыграл 150 матчей, совершив 66 результативных действий (32 + 34).
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