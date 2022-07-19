В Мадриде не прижился. Реал продал японского Месси за шесть с половиной миллионов

"Реал Сосьедад" объявил о трансфере Такефуса Кубо.

Талантливый японец перешел на постоянной основе, за что "Сосьедаду" пришлось заплатить шесть с половиной миллионов евро. Такефуса подписал пятилетний контракт.

???? Take Kubo, en Miramar ????



Llevará el número 1️⃣4️⃣#AurreraReala pic.twitter.com/QpdvdCqRmZ — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 19, 2022

Кубо привлек к себе внимание еще на раннем возрасте и даже получил прозвище "японский Месси". В 2019-м его бесплатно подписал "Реал", после чего четыре раза отправлял в аренды. За взрослую команду "сливочных" 21-летний вингер не играл.

Отметим, что мадридский клуб при продаже сохранил за собой 50 процентов прав на Кубо.