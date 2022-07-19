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В Мадриде не прижился. Реал продал японского Месси за шесть с половиной миллионов
Ожидали большего или рано ставить крест?
Фото: Real Sociedad de Fútbol
"Реал Сосьедад" объявил о трансфере Такефуса Кубо.
Талантливый японец перешел на постоянной основе, за что "Сосьедаду" пришлось заплатить шесть с половиной миллионов евро. Такефуса подписал пятилетний контракт.
???? Take Kubo, en Miramar ????— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 19, 2022
Llevará el número 1️⃣4️⃣#AurreraReala pic.twitter.com/QpdvdCqRmZ
Кубо привлек к себе внимание еще на раннем возрасте и даже получил прозвище "японский Месси". В 2019-м его бесплатно подписал "Реал", после чего четыре раза отправлял в аренды. За взрослую команду "сливочных" 21-летний вингер не играл.
Отметим, что мадридский клуб при продаже сохранил за собой 50 процентов прав на Кубо.
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