  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В Мадриде не прижился. Реал продал японского Месси за шесть с половиной миллионов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Мадриде не прижился. Реал продал японского Месси за шесть с половиной миллионов

Испания
(1 голосов)

Ожидали большего или рано ставить крест?

В Мадриде не прижился. Реал продал японского Месси за шесть с половиной миллионов

Фото: Real Sociedad de Fútbol

UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" объявил о трансфере Такефуса Кубо.

Талантливый японец перешел на постоянной основе, за что "Сосьедаду" пришлось заплатить шесть с половиной миллионов евро. Такефуса подписал пятилетний контракт.

Кубо привлек к себе внимание еще на раннем возрасте и даже получил прозвище "японский Месси". В 2019-м его бесплатно подписал "Реал", после чего четыре раза отправлял в аренды. За взрослую команду "сливочных" 21-летний вингер не играл.

Отметим, что мадридский клуб при продаже сохранил за собой 50 процентов прав на Кубо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Такефуса Кубо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
оda1979 (Запорожье)
19.07.2022 в 18:21
Всё правильно. Нечего узкоглазым делать в Реале.
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.07.2022 в 17:47
Японский Месси? А почему Месси, это из-за роста, такой же гномик?
Ответить
+2
0
оda1979 (Запорожье)
19.07.2022 в 18:20
Смерть пиндосам!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде