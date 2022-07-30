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Мончи: Челси сомневался, подходит ли им Кунде. Предложение Барселоны было лучше

Испания
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"Севилья" выбрала вариант, при котором удалось заработать большую сумму

Мончи: Челси сомневался, подходит ли им Кунде. Предложение Барселоны было лучше

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи рассказал о подробностях трансфера защитника Жюля Кунде в "Барселону".

"Челси" вел с нами переговоры в течение прошлого месяца, и обе стороны - мы и игрок - достигли устной договоренности с ними в прошлый четверг.

Но в последний момент, когда все якобы было закреплено и договорено, "Челси" имел несколько сомнений в том, подходил ли им профиль Жюля Кунде.

На выходных переговоры зашли в тупик, и, несмотря на то, что они сделали очень хорошее предложение, они предпочли подождать, что вполне логично и нормально. Во время этих трудных переговоров в понедельник Матеу Алемани впервые проявил свою заинтересованность.

Мы попросили их сделать предложение, и оно не оправдало наших ожиданий. Но после работы над ней, также благодаря важным усилиям со стороны "Барселоны", мы получили очень важную цифру, которая составляет рекордную продажу в истории клуба.

Затем "Челси" вернулся к столу переговоров, но в конце концов мы приняли заявку "Барселоны", поскольку она была лучше. В конце концов, мы продали игрока клубу, к которому он с удовольствием перейдет, тогда как "Севилья" смогла получить наилучшие условия", - сказал Мончи.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Севилья Жюль Кунде
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Источник:
Sky Sports

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