Мончи: Челси сомневался, подходит ли им Кунде. Предложение Барселоны было лучше

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи рассказал о подробностях трансфера защитника Жюля Кунде в "Барселону".

"Челси" вел с нами переговоры в течение прошлого месяца, и обе стороны - мы и игрок - достигли устной договоренности с ними в прошлый четверг.

Но в последний момент, когда все якобы было закреплено и договорено, "Челси" имел несколько сомнений в том, подходил ли им профиль Жюля Кунде.

На выходных переговоры зашли в тупик, и, несмотря на то, что они сделали очень хорошее предложение, они предпочли подождать, что вполне логично и нормально. Во время этих трудных переговоров в понедельник Матеу Алемани впервые проявил свою заинтересованность.

Мы попросили их сделать предложение, и оно не оправдало наших ожиданий. Но после работы над ней, также благодаря важным усилиям со стороны "Барселоны", мы получили очень важную цифру, которая составляет рекордную продажу в истории клуба.

Затем "Челси" вернулся к столу переговоров, но в конце концов мы приняли заявку "Барселоны", поскольку она была лучше. В конце концов, мы продали игрока клубу, к которому он с удовольствием перейдет, тогда как "Севилья" смогла получить наилучшие условия", - сказал Мончи.