Де Йонг не уйдет из Барсы, пока клуб не выплатит ему долги

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг отказывается уходить из клуба, пока "блауграна" не выплатит ему все долги, сообщает Diario Sport. Каталонцы должны игроку 20 миллионов евро по зарплате и бонусам.

Сообщается, что это жесткая позиция футболиста и его агентов.

Де Йонг понимает, что клуб хочет его продать исключительно по финансовым соображениям, а не спортивным, тогда как он хотел бы играть за клуб.

Футболист выслушает предложения от других клубов, но как только "Барса" расплатиться с долгами.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" вел предметные переговоры по хавбеку сборной Нидерландов. "Барса" просила за игрока минимум 80 миллионов евро.

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В прошлом сезоне Френки провел за "Барсу" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 60 миллионов евро.