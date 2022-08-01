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Де Йонг не уйдет из Барсы, пока клуб не выплатит ему долги
Справедливая позиция
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг отказывается уходить из клуба, пока "блауграна" не выплатит ему все долги, сообщает Diario Sport. Каталонцы должны игроку 20 миллионов евро по зарплате и бонусам.
Сообщается, что это жесткая позиция футболиста и его агентов.
Де Йонг понимает, что клуб хочет его продать исключительно по финансовым соображениям, а не спортивным, тогда как он хотел бы играть за клуб.
Футболист выслушает предложения от других клубов, но как только "Барса" расплатиться с долгами.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" вел предметные переговоры по хавбеку сборной Нидерландов. "Барса" просила за игрока минимум 80 миллионов евро.
В прошлом сезоне Френки провел за "Барсу" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 60 миллионов евро.
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