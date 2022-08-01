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Де Йонг не уйдет из Барсы, пока клуб не выплатит ему долги

Испания
(1 голосов)

Справедливая позиция

Де Йонг не уйдет из Барсы, пока клуб не выплатит ему долги

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг отказывается уходить из клуба, пока "блауграна" не выплатит ему все долги, сообщает Diario Sport. Каталонцы должны игроку 20 миллионов евро по зарплате и бонусам.

Сообщается, что это жесткая позиция футболиста и его агентов.

Де Йонг понимает, что клуб хочет его продать исключительно по финансовым соображениям, а не спортивным, тогда как он хотел бы играть за клуб.

Футболист выслушает предложения от других клубов, но как только "Барса" расплатиться с долгами.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" вел предметные переговоры по хавбеку сборной Нидерландов. "Барса" просила за игрока минимум 80 миллионов евро.

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В прошлом сезоне Френки провел за "Барсу" 45 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 60 миллионов евро.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
sport.es

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Комментарии (2)
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Бaрселиниус (землянин)
02.08.2022 в 00:48
Челси готово заплатить долги дейонга, если тот переедет в Лондон. И кстати сможет сыграть в ЛЧ, как того и хотел холяндец.
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oda1979 (Запорожье)
02.08.2022 в 00:37
Красавчик. Души банкротов!
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