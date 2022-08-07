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Хет-трик Альваро Мораты. Атлетико Мадрид разгромил Ювентус со счетом 4:0
15 августа Ювентусу играть первый матч сезона Серии А
Фото: FotMob
Мадридский "Атлетико" и туринский "Ювентус" провели товарищеский матч перед началом нового сезона в испанской Ла Лиге и итальянской Серии А. Хозяева матча, "Ювентус", проиграли с разгромным счетом 0:4.
Первые три гола "Атлетико" были забиты форвардом Альваро Моратой, ранее выступавшим как раз таки за туринский клуб. Еще один гол был забит бразильцем Матеусом Куньей. Также забивать мог Жоау Фелиш, однако не смог реализовать пенальти.
07.08.2022. Тренировочная база "Ювентуса", Турин
"Ювентус" Турин – "Атлетико" Мадрид 0:4
Голы: А. Мората, 10, 43, 62; М. Кунья, 90+2
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