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Хет-трик Альваро Мораты. Атлетико Мадрид разгромил Ювентус со счетом 4:0

Испания
(1 голосов)

15 августа Ювентусу играть первый матч сезона Серии А

Хет-трик Альваро Мораты. Атлетико Мадрид разгромил Ювентус со счетом 4:0

Фото: FotMob

UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" и туринский "Ювентус" провели товарищеский матч перед началом нового сезона в испанской Ла Лиге и итальянской Серии А. Хозяева матча, "Ювентус", проиграли с разгромным счетом 0:4.

Первые три гола "Атлетико" были забиты форвардом Альваро Моратой, ранее выступавшим как раз таки за туринский клуб. Еще один гол был забит бразильцем Матеусом Куньей. Также забивать мог Жоау Фелиш, однако не смог реализовать пенальти.

07.08.2022. Тренировочная база "Ювентуса", Турин

"Ювентус" Турин – "Атлетико" Мадрид 0:4

Голы: А. Мората, 10, 43, 62; М. Кунья, 90+2

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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