Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:0. Новички есть, игры нет

Только вчера вечером Ла Лига разрешила "Барселоне" зарегистрировать почти всех летних новичков, среди которых был и Роберт Левандовский.

Топовое усиление очевидно завысило ожидания от команды Хави - казалось, она теперь обязана стереть "Райо" в порошок. Но игра уже со старта пошла совсем по другому сценарию.

Мадридцы теряли мяч за три секунды, но - и это главное - их глубокая оборона мало что позволяла хозяевам. В первом тайме запомнились только несколько ударов со средней и дальней от Дембеле и Рафиньи, которые пасовали в основном друг на друга, игнорируя Роберта.

15 - Robert Lewandowski ???????? had just one shot in the first half against Rayo Vallecano, as well as taking just two touches in the opposition box (15 in total, the lowest of any Barça player). Wait. pic.twitter.com/MiTZkLbQDQ — OptaJose (@OptaJose) August 13, 2022

А потом "Райо" еще и нападении выстрелил. Альваро Гарсия на замахе уложил Араухо, но фирменная реакция тер Штегена спасла "Барсу".

Немец также стал решающим фактором и на старте второго тайма, когда Камельо получил мяч в нескольких метрах от ворот. Будь Серхио опытнее - он бы ударил сразу, а так тер Штеген его просто съел, и мяч улетел мимо.

А что же "Барса"? Много контроля, неопасных ударов, смещений, но стопроцентные моменты пошли только в концовке, когда "Райо" сдулся физически. Обамеянг и Левандовский поочередно расстреливали ворота с пределов штрафной, но то били мимо, то удары блокировала защита.

6 - Barcelona have drawn 0-0 their first LaLiga game of the season for the sixth time ever, the second time in a home game after the 0-0 draw against Real Sociedad in September 1968. Suffocation. pic.twitter.com/SNmiLDhaVR — OptaJose (@OptaJose) August 13, 2022

Эти нереализованные моменты спасли лицо Хави - теперь ему будет что сказать журналистам после матча. Впрочем - и Хави это знает - от "Барсы" ждали большего. Это касается всех - и центрхавов, и вингеров, и Роберта Левандовского, который 80 минут казался инородным телом на поле. Кого-кого, а "Райо" каталонцы должны побеждать при любых раскладах и в любое время года. Это не "Севилья" или "Атлетико" - это будущий борец за выживание.

Похоже, появления новой, грозной "Барсы" придется подождать. Ну, мы и не против, сезон длинный. Ждем.

1-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Райо Вальекано" - 0:0

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кристенсен (Роберто, 60), Эрик Гарсия, Альба (Обамеянг, 82) - Гави (Френки де Йонг, 60), Бускетс, Педри (Кесье, 72) - Рафинья (Фати, 61), Левандовский, Дембеле

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Сисс, Унаи Лопес (Валентин, 62) - Паласон (Сальви, 79), Трехо (Посо, 84), Альваро Гарсия - Камельо (Фалькао, 62)

Предупреждения: Дембеле, 14, Бускетс, 74 - Трехо, 45, Катена, 45+5, Лежен, 54, Фалькао, 69, Сисс, 86, Димитриевский, 89

Удаление: Бускетс, 90+2