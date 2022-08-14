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Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:0. Новички есть, игры нет

Испания
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(3 голосов)

Каталонцы допустили осечку уже в дебютном туре

Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:0. Новички есть, игры нет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Только вчера вечером Ла Лига разрешила "Барселоне" зарегистрировать почти всех летних новичков, среди которых был и Роберт Левандовский.

Топовое усиление очевидно завысило ожидания от команды Хави - казалось, она теперь обязана стереть "Райо" в порошок. Но игра уже со старта пошла совсем по другому сценарию.

Мадридцы теряли мяч за три секунды, но - и это главное - их глубокая оборона мало что позволяла хозяевам. В первом тайме запомнились только несколько ударов со средней и дальней от Дембеле и Рафиньи, которые пасовали в основном друг на друга, игнорируя Роберта.

А потом "Райо" еще и нападении выстрелил. Альваро Гарсия на замахе уложил Араухо, но фирменная реакция тер Штегена спасла "Барсу".

Немец также стал решающим фактором и на старте второго тайма, когда Камельо получил мяч в нескольких метрах от ворот. Будь Серхио опытнее - он бы ударил сразу, а так тер Штеген его просто съел, и мяч улетел мимо.

А что же "Барса"? Много контроля, неопасных ударов, смещений, но стопроцентные моменты пошли только в концовке, когда "Райо" сдулся физически. Обамеянг и Левандовский поочередно расстреливали ворота с пределов штрафной, но то били мимо, то удары блокировала защита.

Эти нереализованные моменты спасли лицо Хави - теперь ему будет что сказать журналистам после матча. Впрочем - и Хави это знает - от "Барсы" ждали большего. Это касается всех - и центрхавов, и вингеров, и Роберта Левандовского, который 80 минут казался инородным телом на поле. Кого-кого, а "Райо" каталонцы должны побеждать при любых раскладах и в любое время года. Это не "Севилья" или "Атлетико" - это будущий борец за выживание.

Похоже, появления новой, грозной "Барсы" придется подождать. Ну, мы и не против, сезон длинный. Ждем.

1-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Райо Вальекано" - 0:0

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кристенсен (Роберто, 60), Эрик Гарсия, Альба (Обамеянг, 82) - Гави (Френки де Йонг, 60), Бускетс, Педри (Кесье, 72) - Рафинья (Фати, 61), Левандовский, Дембеле

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Сисс, Унаи Лопес (Валентин, 62) - Паласон (Сальви, 79), Трехо (Посо, 84), Альваро Гарсия - Камельо (Фалькао, 62)

Предупреждения: Дембеле, 14, Бускетс, 74 - Трехо, 45, Катена, 45+5, Лежен, 54, Фалькао, 69, Сисс, 86, Димитриевский, 89

Удаление: Бускетс, 90+2

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В статье: Барселона Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (36)
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Бaрселиниус (землянин)
14.08.2022 в 00:59
Теперь друзья барселонцы, мы будем весь сезон наблюдать с кислым лицом, как физрук шави будет экспериментировать, шо-то там, повышать свою квалификацию физрука, учиться тренерскому делу, набираться опыта, ну и т.д. Интересно, да? Ну блъ очень интересно нам будет наблюдать, как шави будет себе шишки набивать, на грабли наступать, кричать в истерике на бровке, закатывать глазки... А с нас всё будут смеяться и смеяться.. смеяться и смеяться... Зае@ись, да? А так оно и будет. Шави - это обезьяна, которой дали гранату. У него куча классных игроков, но он толком НЕ ЗНАЕТ, шо с ними делать. Он только корчит умный вид и трёт подбородок. Вся теперь надежда на индивидуальное мастерство Фати, Педри, Обамы и Левы. В прошлом сезоне нас Обама вытянул на 2-е место, а не "гений" Шави. Смейтесь мадридасы, смейтесь, всё правильно. На вашем месте я бы тоже смеялся. Да я и сейчас смеюсь... нервным, истерическим смехом. Я от игры Барсы скоро в дурку попаду. 6-я палата говорите? Вот-вот, в самый раз, скоро на аве появится знакомый старожилам персонаж..
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.08.2022 в 01:04
Я немного по другому решил. Теперь у меня появится на полтора часа больше свободного времени каждые субботу/воскресенье.)
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0
0
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Ігнатенко
14.08.2022 в 01:07
Прощавайте! вчинок справжнього глора
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0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2022 в 00:50
Чо то алени сегодня вялые и копытами не бьют..
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Ігнатенко
14.08.2022 в 00:47
Матч такий, що і коментувати нічого. Якщо хтось вважає, що я переодягнений фанат Реала, той глибоко помиляється, бо я насправді фанат Барселони з 30-ма роками безперервного вболівання. Зараз просто висміюю поведінку глорів, котрі прикидаючись вболівальниками мого табору ображають користувачів сайту, і мене нещодавно образили в тому числі. Я глибоко переживав, навіть сльози накотилися за що вони так. Тому вважаю за потрібне поставити їх на місце не опускаючись до їхнього рівня, а дивлячись на них з висоти власного інтелекту та вболівальницького досвіду
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-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.08.2022 в 00:49
Длбб еб###тый.
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0
-2
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Бaрселиниус (землянин)
14.08.2022 в 00:28
Них уя мы с этим длб шави не сварим в этом сезоне. НИ-ХУ-Я. Не зря я писал ранее, шо больше всего меня беспокоит в Барсе позиция тренера. Этот матч воочию показал КТО такой шави, как тренер. ФИЗРУК. ПОДМАСТЕРЬЕ. Дерьмо одним словом. Су.ка блъ, дайте мне беляш, я брошу им в этого ШАВИ. Из-за него мы сегодня не выиграли. Из-за него нам сегодня позор. Очередной позор. Да, когда же это су.ка прекратится? ДА ПОШЛИ ЖЕ НАМ БОЖЕ НАСТОЯЩЕГО Т Р Е Н Е Р А!
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0
-1
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Ігнатенко
14.08.2022 в 00:31
А що рахунок не 6-1 як ви казали?
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-1
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Бaрселиниус (землянин)
14.08.2022 в 00:33
Это к долбоё@у шави вопросы. Был бы я тренером, счёт был бы 6-1. Ну хорошо, ладно, 5-1.
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Ігнатенко
14.08.2022 в 00:38
Гадаю по інтелектуальному розвитку ви з Хаві на одному рівні приблизно. Багато слів, мало діла. Впевнений, що перебуваючи в Катарі і дивившись матчі Барселони при легендарному Кумані він також роздумував так як ви зараз. Самовпевненість постійно притаманна дурням. Але хочу вас заспокоїти. Ви своєю поведінкою позоритесь лише на цьому сайті, а Хаві на увесь світ
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Ігнатенко
14.08.2022 в 00:21
Ох як тяжко на душі після такого позору. Та й ще арбітр додав 8хв, а 9ть переграли,при тому що зупинки мінімальні. Навіщо допомагати, якщо видно, що нам цей Райо непідсилу перемогти?
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Бaрселиниус (землянин)
14.08.2022 в 00:19
Счёт 0-0, 10 минут до конца, а этот длб шави держит Обаму на лавке. Господа, это клиника. Пошёл он нах уй этот шави. Вышел Обама и посыпались удары в СТВОР(!) ворот., в С Т В О Р. Какого х.я он сидел на лавке? Нах этого шави к е@аной матери. Если тренер дурак, то это БЕДА.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.08.2022 в 00:24
А Дембеле тим часом весь матч грав - нонсенс!
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Бaрселиниус (землянин)
14.08.2022 в 01:05
Во втором тайме он уже был дохлым, но шави упорно его не менял. длб, шо тут ещё говорить?
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oda1979 (Запорожье)
14.08.2022 в 00:16
Вообщем, Перес велик и умён, РМ очень крут и велик. Сколько там ещё акций можно продать Барселоне?
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Ігнатенко
14.08.2022 в 00:15
Бaрселиниус (землянин) 13.08.2022 в 01:06Та даже вопросов никаких не может быть, Барса конечно же победит, притом с разгромным счётом. 6-1 Бедное Райо...
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Ігнатенко
14.08.2022 в 00:17
Як найдосвіченічий вболівальник Барселони дам вам пораду: Якщо маєте інтелект як у мавпи, в такому разі не коментуйте Барселону
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.08.2022 в 00:14
Капец, всё лето дёргали РЫЧАГИ, чтобы вот это порно продемонстрировать? Сколько ещё раз надо дёрнуть этот РЫЧАГ, чтобы забить такому сопернику длббы бль.. ? Дёрните лучше за Х** , может больше толку будет, кони еб****. Пошли на*** чтобы я ещё время своё на эту ху*** тратил … тьфу….
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Ігнатенко
14.08.2022 в 00:23
Мені подобається ваша істерика, Вітьок. Після ваших образ в мою сторону це єдина крапля задоволення цього вечора. Знайте це, жовтопузий
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Бaрселиниус (землянин)
14.08.2022 в 00:11
Рафинья отстой, шлак, второй Торрмес. Какой длб его посоветовал купить, да ещё за такие бабки? Это пздц. Дело Бартомеу живёт.
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Ігнатенко
14.08.2022 в 00:13
Відповім на ваше питання. Безсумнівно його порадили Неймар і Мессі
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.08.2022 в 00:13
По ходу там місце презедента прокляте )))
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hrdhrd (Украина)
14.08.2022 в 00:23
Глядя на пузо Пике, когда он Бускетса приветствовал в конце матча, предвыборная кампания будущего президента уже в разгаре
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Ігнатенко
14.08.2022 в 00:08
Коли найдосвіченіший вболівальник Барселони попереджає, то варто слухати, глорчики
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.08.2022 в 00:07
Чекав більшого від такої кількості атакуючих гравців Барселони. Продовжує дивувати трансферна політика клубу, для чого вони всі там на зарплаті сидять, коли в захисті досі проблеми. В поляка дебют не вдався, Фаті і Рафінья дуже слабо. Надто багато ігрового часу Дембеле дам Хаві з такою лавкою запасних. І взагалі дивує тренер вибором гравців, тримати Де Йонга в запасі… ну не знаю, що в нього там в голові. Кесьє – це хто? Обамі міг би і більше ігрового часу дати… Коротче більше питань, ніж відповідей…
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hrdhrd (Украина)
14.08.2022 в 00:09
Кесье - это Леброн Джеймс миланский)) А так да, Дембеле нужно было менять в перерыве, Левандовски тоже. Обама больше бы пользы принес, он сразу чуть не забил после выхода. Но видимо нельзя в запасе держать такое приобретение, Барсе еще деньги за это все накупленное добро нужно отбить
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0
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oda1979 (Запорожье)
14.08.2022 в 00:07
Ну че, алени, Райо показало отличный финансовый рычаг:))) на всю длину:)))
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Бaрселиниус (землянин)
14.08.2022 в 00:07
Если главный тренер дурак, то это беда.
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Ігнатенко
14.08.2022 в 00:09
Ви недалеко від нього пішли. 6-1 кажете? дякую, я поржав
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Бaрселиниус (землянин)
14.08.2022 в 00:13
да иди ты нах.уй, пи@арас ё@анный
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hrdhrd (Украина)
14.08.2022 в 00:07
Тюю, а разговоров-то было)) Сколько там еще рычагов осталось, пора возвращать Люка Де Йонга, только он мог вытащить такие игры. Лёва пока слабо, Рафинья тоже, Дембеле как всегда. Ну а в целом, как только закончились Пумасы и Интеры Маями, так и пришла суровая реальность. Не сказать, что у Райо были хуже моменты, при некоторых раскладах могли и победить.
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oda1979 (Запорожье)
14.08.2022 в 00:09
Лева не понял ещё куда попал. У сепаратистов своих гнабри и мюллеров с команами в составе нет и мячи ему выкладывать на тарелке никто не собирается
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0
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hrdhrd (Украина)
14.08.2022 в 00:11
В Ла Лиге нет километровых свободных зон, тут даже последний аутсайдер играет очень плотно и дисциплинированно. И хоккейных счетов, как в Германии в каждом туре по 6 штук, здесь почти нет.
+2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.08.2022 в 00:10
По правді в Райо були гостріші моменти, щоб забити. Тільки в Левандовські був реальний шанс відзначитись наприкінці зустрічі.
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0
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hrdhrd (Украина)
14.08.2022 в 00:12
Да они как-то нерасторопно ими пользовались, какая-то Сельта и Яго Аспас тут бы победили, тем много моментов не надо
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Бaрселиниус (землянин)
14.08.2022 в 01:07
и у Обамы, когда игрок Райо на ленточке мяч выбил
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