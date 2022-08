Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:0. Новички есть, игры нет

Только вчера вечером Ла Лига разрешила "Барселоне" зарегистрировать почти всех летних новичков, среди которых был и Роберт Левандовский.

Топовое усиление очевидно завысило ожидания от команды Хави - казалось, она теперь обязана стереть "Райо" в порошок. Но игра уже со старта пошла совсем по другому сценарию.

Мадридцы теряли мяч за три секунды, но - и это главное - их глубокая оборона мало что позволяла хозяевам. В первом тайме запомнились только несколько ударов со средней и дальней от Дембеле и Рафиньи, которые пасовали в основном друг на друга, игнорируя Роберта.

15 - Robert Lewandowski ???????? had just one shot in the first half against Rayo Vallecano, as well as taking just two touches in the opposition box (15 in total, the lowest of any Barça player). Wait. pic.twitter.com/MiTZkLbQDQ